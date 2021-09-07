ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (عامل - حاصل على دبلوم- مراجع حسابات) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزويرالمُحررات الرسمية والقيام بأعمال الوساطة فى مجال مصدرات قطاع الأحوال المدنية بالاتفاق مع راغبى تغيير المهن الخاصة بهم للسفر للعمل خارج البلاد، وكذا قيامهم بتزوير تراخيص قيادة لراغبى السفر ، وبموجبها يتم تغيير المهن لعملائها ببطاقات الرقم القومى.

كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالتقدم لاستخراج بطاقات رقم قومى لـ ( 3 أشخاص " محددين " ) بمهنة سائق بموجب تراخيص قيادة "مزورة " منسوب صدورها لإحدى وحدات المرور بالدقهلية.

تم إستهدافهم ، وأمكن ضبط إثنان منهم وعثر بحوزة أحدهما على الأجهزة والأدوات المستخدمة "طابعة - أسكانر - ماكينة تغليف وتقطيع - ماكينة طباعة "بار كود" , 3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها - أدوات تقطيع - 9 أختام شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة - 7 أكلاشيه منسوب صدورها لجهات مختلفة - كمية من الأوراق والمستندات الرسمية " مزورة " - 10 صحيفة حالة جنائية بأسماء مختلفة - 5 شهادة تأدية خدمة عسكرية بأسماء مختلفة - كمية كبيرة من شهادات PCR بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية " مزورة " - هاتف محمول "يحوى صور محررات رسمية " - مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.