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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرشحين الجدد.. تمريض القاهرة تدعو الطلاب الذهاب إلى مستشفى الطلبة لهذا السبب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

طلبت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور عبير سعد زغلول، من الطلاب المرشحين الجدد من المرحلة الثانية للعام الجامعى 2021-2022، التوجه إلى مستشفى الطلبة لإجراء الكشف الطبى وإجراء رسم المخ فى مستشفى القصر العيني - وحدة الطب النفسى - قسم (5).

 

كانت الدكتور عبير سعيد عميدة كلية تمريض القاهرة ،  أعلنت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن اختبار القدرات للشهادات المعادلة يوم ٨ من سبتمبر بكلية التمريض.

 

ونوهت الدكتورة عبير سعيد ، بأن اي معلومه يتم تداولها من خلال صفحات الجروبات بوسائل التواصل الاجتماعي  وليس من خلال الصفحه الرسميه لكلية التمريض موقع عليها من ادارة الكلية لا يعتد بها  لأنها غير رسمية.

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وأضافت عميدة الكلية: “ارجو من الطلاب توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ سماسرة  المكاتب الوهمية التي تروج لهم اشاعات كاذبة من أجل التربح”.


كانت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، قالت إن السعة الطلابية للكلية هذا العام هي 300 طالب فقط.


وأضافت عبير سعد لـ صدى البلد، إنه يمكن قبول عدد أكبر قليلا من العام الماضى، ولكن يتم الموافقة حسب العدد المتقدم.

 

فى نفس السياق ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق الجامعات الخاصة، مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس القادم، الموافق 9 سبتمبر. 

ونوه مكتب تنسيق الجامعات الخاصة، بأن ذلك جاء لمنح أبنائنا الطلاب فرصة إضافية للتنسيق الجامعات الخاصة.

 

وتتيح هذه الفرصة الإضافية لأبنائنا الطلاب، استمرار تسجيل رغباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة.


يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبق وأعلنت مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة 7 من مساء غد الأحد، 5 سبتمبر، حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

كلية التمريض جامعة القاهرة الطلاب المرشحين الجدد مستشفى القصر العيني اختبار القدرات للشهادات المعادلة

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