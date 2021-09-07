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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان | جبالي يلقي كلمة أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات حول المساواة بين الجنسين بفينا ..السيسي ينهي مشكلات الجمارك وبيروقراطية الإجراءات الجمركية

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم،الثلاثاء:

 

بعد أزمته مع الفنانة ساندي.. سمكري البني آدمين يواجه الحبس سنتين

 

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى السن بعقد الزواج

 

لـ ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية.. الحبس والغرامة حال قيامك بهذا الإجراء

 

أبرزها تغيير الصفة الانتخابية.. 5 أفعال تعرض نائب الشيوخ لـ إسقاط العضوية

 

رياضة النواب: المدرب المصري الأفضل لقيادة المنتخب.. وإقالة البدري أنقذتنا من الأسوأ

 

وكيل موازنة البرلمان: القيادة السياسية تستهدف خلق كفاءات مصرية تليق بالجمهورية الجديدة

 

برلماني : مصر تستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار

 

جبالي يلقي كلمة أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات حول المساواة بين الجنسين بفينا

 

ضوابط وآليات تسوية المنازعات الرياضية بـ القانون الجديد..تعرف عليها

 

تخفيض الرسوم.. ننشر تعديلات لائحة قانون الجمارك بعد حديث السيسي

 

أحمد مهنى : الرئيس السيسي ينهي مشكلات الجمارك وبيروقراطية الإجراءات الجمركية

 

أمين قوى عاملة النواب: ميكنة مؤسسات الدولة هدفها مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين

 

كيف يستفيد المواطن من تطبيق المعايير العالمية لـ استيراد البضائع.. نائب بالشيوخ يجيب

 

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