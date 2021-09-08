عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركزي لـ"متبقيات المبيدات" ينهي أعمال الدورة التدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية

المركزى لمتبقيات
المركزى لمتبقيات المبيدات

أنهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أعمال الدورة التدريبية التي نظمها، لشرح متطلبات مواصفتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإداره البيئة ISO 14001.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي استمراراً لدور المعمل لتطوير وزيادة كفاءة العاملين بالمعمل، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي الذي استمر علي مدار أسبوع كامل، اشتمل على متطلبات المواصفتين وإجراء المراجعات الداخلية طبقا لاشتراطات هذه المواصفات، كذلك تم عقد مجموعات عمل تهدف إلى كيفية تطبيق هذه الاشتراطات علي أرض الواقع.

txt

المركزي لتحليل متبقيات المبيدات يوقع بروتوكولا لخدمة مصدري قطاع الصناعات الغذائية

txt

اتفاق بين الطاقة الذرية ومعمل تحليل متبقيات المبيدات .. تفاصيل

وأوضحت مدير المعمل أن هاتين المواصفتين تعدان ذات أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل والمعامل عموماً، حيث تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكيفية تجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعاً لحدوثها وأيضاً تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد.

وتابعت “عبداللاه" أن المعمل يسعى في التوافق مع متطلبات المواصفتين وإنشاء نظام إدارة مدمج لهما من أجل الاعتماد في هاتين المواصفتين.

ويتبين أهمية هذه المواصفات للمعامل الكبرى التي تتعامل مع قدر كبير من الملوثات والكيماويات والمخلفات البيولوجية وما تشكله من مصادر خطورة وتلوث للأفراد والبيئة، لافتة إلى أن المعمل قام بتشكيل فريق للصحة والسلامة وإدارة البيئة ممثلا لكافة أقسام المعمل و يتم عقد اجتماعات دورية لبحث تطور العمل بذات أنظمة الجودة.

ترشيحاتنا

أفضل الأعمال في شهر صفر .. 9 أمور يحبها الله تغفر ذنوبك

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

أمل حجازي تثير الجدل حول مفاهيمها الدينية: هذه حقيقة نجاسة الكلب

التحقيق مع أستاذ جامعي تلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه بالكويت

مباريات نارية.. ماذا ينتظر ليفربول في شهر سبتمبر بعد نهاية التوقف الدولي؟

مفهوم جديد.. سامسونج تعتزم إطلاق أول لاب توب قابل للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

المدير الفني الوحيد اللي ينفع للمنتخب.. رضا عبد العال يتصدر ترند تويتر

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ