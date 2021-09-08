المركزي لـ"متبقيات المبيدات" ينهي أعمال الدورة التدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية

أنهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أعمال الدورة التدريبية التي نظمها، لشرح متطلبات مواصفتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإداره البيئة ISO 14001.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي استمراراً لدور المعمل لتطوير وزيادة كفاءة العاملين بالمعمل، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي الذي استمر علي مدار أسبوع كامل، اشتمل على متطلبات المواصفتين وإجراء المراجعات الداخلية طبقا لاشتراطات هذه المواصفات، كذلك تم عقد مجموعات عمل تهدف إلى كيفية تطبيق هذه الاشتراطات علي أرض الواقع.

وأوضحت مدير المعمل أن هاتين المواصفتين تعدان ذات أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل والمعامل عموماً، حيث تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكيفية تجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعاً لحدوثها وأيضاً تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد.

وتابعت “عبداللاه" أن المعمل يسعى في التوافق مع متطلبات المواصفتين وإنشاء نظام إدارة مدمج لهما من أجل الاعتماد في هاتين المواصفتين.

ويتبين أهمية هذه المواصفات للمعامل الكبرى التي تتعامل مع قدر كبير من الملوثات والكيماويات والمخلفات البيولوجية وما تشكله من مصادر خطورة وتلوث للأفراد والبيئة، لافتة إلى أن المعمل قام بتشكيل فريق للصحة والسلامة وإدارة البيئة ممثلا لكافة أقسام المعمل و يتم عقد اجتماعات دورية لبحث تطور العمل بذات أنظمة الجودة.