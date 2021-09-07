محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق لتحقيق معدلات تنفيذ بمشروعات حياة كريمة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المؤتمر الجماهيري بجزيرة ببا ، في ختام زيارته التفقدية لمشروعات حياة كريمة بمركز ببا ، والتي تفقد خلالها عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات الحيوية ، منها مشروع الصرف الصحي بطحا البيشة والمدرسة الابتدائية بالقرية ومجمع جزيرة ببا الخدمي، ومشروعي مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية ومدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية بجزيرة ببا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى، لتحقيق نقلة كبيرة في كافة الخدمات والقطاعات

وشهد المؤتمر حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ (حسام العمدة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، الدكتور عبد الله على مبروك ،

عبد الحكيم مسعود،أحمد علي عباس، الدكتورة مني عبد الله، اللواء سامي توفيق، سهام بشاي،محمد سيد جنيدي،عبير جمال،طه الناظر، أحمد محيسن،محمد سيد حسان، محمد سيد رجب،المهندس محمود سعد)،والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا ،المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية،المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم،ومنسقو مؤسسة حياة كريمة.

وأكد محافظ بني سويف أن المشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستهدف تطوير قرى مصر ، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث يعتبر هذا المشروع من المشروعات غير المسبوقة في تاريخ مصر المعاصر،خاصة أن المشروع يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق الحيوية بجانب استهداف مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة ، مؤكدا على أن المشروع ببني سويف يشهد تكامل وتضافر كافة الجهود بين التنفيذيين وأعضاء البرلمان والشباب والأحزاب الذين يعملون من أجل هدف واحد وهو صالح المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن الجميع هنا في بني سويف على قلب رجل واحد ، ويعملون بروح الفريق الواحد من أجل أهلنا في كل ربوع المحافظة ، حيث يبادر الجميع في تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية توحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة

ونوه المحافظ إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف"فقط"تقترب تكلفتها من 3 مليار جنيه،وتشمل إنشاء مشروعات صرف صحي من محطات رفع وشبكات وخطوط طرد وانحدار ومد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة،بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع التعليم من إنشاء مدارس جديدة أو توسعة وتطوير القائم منها والتي سوف تقضى على مشكلة الكثافة العالية خاصة في القرى

هذا بجانب ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاعات الصحة والطرق والاتصالات والغاز الطبيعي والخدمات الجماهيرية والمنشآت الشبابية والرياضية،وأعمال التكاسي وتبطين الترع ،غيرها من القطاعات،مؤكدا على أهمية استمرار العمل بنفس الروح لنصل إلى مرحلة متميزة من الاتقان والاجتهاد تليق بمحافظة بني سويف التي تعد من المحافظات المميزة في معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وخلال المؤتمر تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها في 66 قرية بمركزي ببا وناصر ، حيث أوضح المحافظ أن المشروعات المستهدف تنفيذها في المبادرة تزيد عن 1600 مشروعا في أكثر من 12 قطاعاً من القطاعات الخدمية من:مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والكهرباء والزراعة والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة،حيث تستهدف المبادرة تنفيذ 1131 مشروعاً في 46 قرية و118 تابع بمركز ببا،و400 مشروعا في20 قرية بمركز ناصر

من جانبه أعرب النائب الدكتور عبد الله مبروك عن شكره لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه المبادرة التي تستفيد منها 46 قرية من قرى مركز ببا ، والتي كانت بمثابة الحلم الذي تحقق والتي ستحدث طفرة في مستوى الخدمات والمرافق بالقرية، مشيرا إلى أنه يسعد بنقل شكر وتقدير الأهالي كممثل للشعب،مثلما ينقل مشاكلهم واحتياجاتهم من موقعه كنائب عن الشعب،

فيما عبر حسام العمدة عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية لأعضاء الحزب بالمحافظة ،عن سعادته بحضور المؤتمر لتوجيه الشكر لفخامة الرئيس السيسي،وتقديره لكافة العاملين في مبادرة حياة كريمة من التنفيذيين وعلى رأسهم المحافظ"د.محمد هاني غنيم"،ومسؤولى القطاعات ومنسقي المبادرة وكافة العاملين المتطوعين في المبادرة من الشباب والأحزاب ، مهديا درع الحزب للمحافظ تقديراً لجهوده في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"

كما تقدم بالشكر والتقدير بالنيابة عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب ، للتنفيذيين من أسرة العاملين بالمبادرة وفي مقدمتهم الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،ومسؤولى القطاعات التنفيذية المشاركين في تنفيذ مشروعات المبادرة من أعضاء الجهاز التنفيذي ومنسقي المبادرة من الشباب والمتطوعين من المجلس الاستشاري وشباب تأهيل وتمكين وشباب الأحزاب ، وذلك لتفانيهم في تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة اللحظية لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات