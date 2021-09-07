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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا كان سيدنا النبى يستغفر بعد كل صلاة ؟ خالد الجندي يجيب

الاستغفار
الاستغفار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الاستغفار بمجرد الانتهاء من الصلاة.

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لماذا الاستغفار بعد كل صلاة؟ مستشار المفتي يوضح

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن العبد مكلف باستغفار الله بعد كل الطاعة وليس المعصية فقط، معقبًا: أن العبد يعلم أن تلك الطاعة لا توافق القدر الذي ينبغي لله مهما فعل.

وأوضح أن رسول الله عندما كان يقف ليصلي، كانيقوم حتى تتورم قدماه في الصلاة من كثرة الوقوف وذلك لأنه يعلم أن قدر الله أعظم من طاقته، فكان يعبد الله أكثر من طاقته.

ولفت إلى أن النبي الكريم كان يقول: أما أني اتقاكم لله وأشدكم خشية، متابعًا أن الصحابة كانوا يستغربون من هذا القول، ويرددون لماذا يخاف النبي من الله، قائلين: "خايف ليه وهو حبيب ربنا ومعصوم" من أجل تلك العبادة .

لماذا الإستغفار بعد كل صلاة؟

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي، وأمين الدعوة بدار الإفتاء المصرية: "لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الاستغفار  بعد كل صلاة كما كان يفعل؟ وما الحكمة في ذلك؟".

وقال "عاشور" في إجابته، إن الاستغفار عبادة ليست قاصرة على أهل المعاصي فقط ولكنها مستحبة لأهل الطاعة أيضا، لافتا إلى أن النبي كان يداوم على الاستغفار بعد كل صلاة، ليعلم أمته ويحثهم على الاستغفار بعد كل صلاة لتكفير الذنوب التي قد يقع فيها المسلم في صلاته.

وأضاف أمين الفتوى، أن المسلم قد يسهو في صلاته ولم يستحضر الخشوع والخضوع فيها أو التفكير في الأمور الدنيوية وعدم التركيز، من هنا كان الاستغفار بعد كل صلاة واجبة على المصلى ليكفر ما اقترفه من ذنب في صلاته.

وأشار "عاشور" إلى أن الاستغفار ضروري بعد كل عبادة وليس الصلاة فقط، ويقول الله تعالى في كتابه الكريم " ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" وهنا في هذه الآية الكريمة يشير لنا المولى عز وجل إلى أن الاستغفار يكون حتى بعد الإفاضة، وبهذا فهو واجب بعد كل عبادة.
 

النبي خالد الجندي الاستغفار صلاة الطاعة

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