«معجزة بكل المقاييس».. محافظ الفيوم يكشف خطة حياة كريمة لتطوير قرى المحافظة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن قرى ونجوع المحافظة تشهد تغييرا كبيرا يعتبر معجزة بكل المقاييس، موضحا أن هناك مشروعات صرف صحي في مركزي إدفا ويوسف الصديق، و120 مشروعا في الصحة والتعليم بقرى الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أحمد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من 70 مشروعا لتحسين منظومة الطرق، ومد شبكات الكهرباء وتوصيل الإنترنت فائق السرعة بالإضافة إلى 85 مشروعا في مجال الشباب والرياضة في قرى الفيوم، مشيرا إلى أن مشروعات الكهرباء تتجاوز 100 مشروع بمختلف القرى.

وتابع محافظ الفيوم أن مركز إسطا كان يواجه مشكلة كبرى متمثلة في الطرق ويعد ثاني أكبر مساحة في الفيوم، لكن الآن يجري تنفيذ العديد من المشروعات، لبناء شبكة طرق حضارية.

وأردف أحمد الأنصاري، يوجد مشروعات جديدة تدخل أسبوعيا، خطة مبادرة حياة كريمة وتم تنفيذ 11 مشروعا في الصرف الصحي بقرى الفيوم، مضيفا أن خطة مشروعات المدارس بلغت 61 مشروعا حصلت قرية إدفا على النصيب الأكبر منها لتقليل الكثافة العددية وإضافة فصول جديدة بالمدارس القديمة.

وأضاف محافظ الفيوم أن أكثر من 5 مدارس تم تسليمها لوزارة التربية والتعليم ستدخل العام الدراسي الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل، مضيفا لدينا خطة طموحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير المدرسين المطلوبين.

وأوضح أحمد الأنصاري أن المدارس الآن تحصل على نمط واحد وأعمال هندسية متجانسة ويتم تزويدها بأحدث المعدات والأدوات التفاعلية طبقا للرؤية الجديدة لمصر، لتوفير كافة المتطلبات التي ترتقى بالعملية التعليمية.

وعن «سكن كريم» قال محافظ الفيوم إن المحافظة تنسق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتم عمل استطلاع لمركزي إدفاء ويوسف الصديق، الذي تستهدفهما مبادرة حياة كريمة، حيث سيتم استهداف من 8 آلاف إلى 9 آلاف أسرة بحاجة إلى إعادة إحلال وتجديد وبناء مساكن جديدة.

وأضاف أحمد الأنصاري أن مشروعات الرى المستهدفة في حياة كريمة تبلغ أكثر من 70 مشروعا بقرى الفيوم، مضيفا أن معدلات التنفيذ ليست طويلة، وتخضع لدورة منسوب المياه بالترع، وهناك خمس مشروعات دخلت حيز التنفيذ.

وتابع محافظ الفيوم مع بداية إطلاق المبادرة في يناير 2021، وضعت المحافظة الاحتياجات الصحية، لرفع كفاءة عدد من المستشفيات وتوفير الأجهزة اللازمة مثل مستشفى إطسا ويوسف الصديق، مضيفا أنه تم هدم بعض الوحدات الصحية لإعادة تجديدها وترك مستشفيات يمكنها تلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من التحديث.

وأردف أحمد الأنصاري أن ملف المياه بمحافظة الفيوم يشهد تحديثا في بعض القري، مضيفا أنه خلال الفترة المقبلة لن يكون هناك أي مشكلات تتعلق بوصول المياه بمختلف القرى.

وعن وصول الغاز الطبيعي، قال محافظ الفيوم إن خط الغاز يمتد من مركز إطسا إلى يوسف الصديق، ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل مختلف المرافق الخدمية، موضحا أن ميزانية المبادرة لتطوير وتحديث مركزي إطسا ويوسف الصديق بلغت 100 مليار جنيه، إذ تعتبر هذه الميزانية 20 أضعاف الموازنة المحلية للمحافظة قبل حياة كريمة. https://www.youtube.com/watch?v=5ptMbhRQqS8