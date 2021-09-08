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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 8-9-2021

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 8 سبتمبر وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء  عند 21.56 جنيه للشراء 21.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الأربعاء نحو 21.63 جنيه للشراء و 21.84 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى الاستثمار العربى اليوم الأربعاء نحو 21.65 جنيه للشراء و 21.84  جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الأربعاء نحو 21.59 جنيه للشراء و 21.82  جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأربعاء نحو 21.56 جنيه للشراء و 21.84  جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 21.53 جنيه للشراء و 21.81 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء نحو 21.56 جنيه للشراء و 21.84 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء نحو 21.53 جنيه للشراء و 21.81 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مبقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 21.66 جنيه للشراء و 21.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الأربعاء نحو 21.56 جنيه للشراء و 21.84 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك التعمير و الاسكان اليوم الأربعاء نحو 21.56 جنيه للشراء و 21.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 21.56 جنيه للشراء و 21.84 جنيه للبيع.


 

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