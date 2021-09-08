الصحة العالمية : دلتا أخطر متغيرات كورونا واجتاح 170 دولة.. و4 متحورات تثير مخاوف كبرى.. وفاة 21 ألف أمريكي خلال أسبوعين بـ«كوفيد 19».. وبايدن يعلن خطة جديدة للوباء

متغير مو ينتشر في 39 دولة

الصحة العالمية: أي متحور يظهر يكون قادرًا على منافسة الأفضل في فئته

بايدن يضع استراتيجية من 6 محاور لمواجهة كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن متغير دلتا سريع الانتشار لا يزال هو "الأكثر إثارة للقلق" من سلالة فيروس كورونا على الرغم من ظهور متحور "مو".

وقالت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية في منظمة الصحة العالمية في مواجه كورونا، خلال حدث صحفي افتراضي إن متغير مو الذي تم إدراجه إلى قائمة المتغيرات "ذات الأهمية" لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، لديه طفرات تشير إلى أنه يمكن أن يتجنب الحماية المناعية التي توفرها العدوى الطبيعية أو التطعيم. بحسب "سي إن إن".

ومع ذلك، فإن المتغير الجديد - تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا ولكن تم تأكيده الآن في 39 دولة على الأقل - لم ينطلق مثل دلتا، على حد قولها.

قالت كيركوف:"إن متغير دلتا بالنسبة لي هو الأكثر إثارة للقلق بسبب زيادة قابلية الانتقال"، مضيفة أنه يحتوي على الأقل على ضعف قابلية انتقال فيروس كورونا الأصلي الذي ظهر في أواخر عام 2019.

وانتشر متغير دلتا بسرعة إلى 170 دولة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة، منذ اكتشافه لأول مرة في الهند في أكتوبر الماضي، وسرعان ما أصبحت البديل السائد في العديد من تلك المناطق، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت إن متحور مو، المعروف أيضًا باسم B.1.621، يزيد من انتشاره في بعض دول أمريكا الجنوبية، لكنه يتناقص أيضًا في مناطق أخرى من العالم، خاصةً حيث ينتشر متغير دلتا بالفعل.

قال الدكتور مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن أي فيروس جديد يظهر يجب أن يكون قادرًا على منافسة "الأفضل في فئته"، كذلك الأمر مع متغير دلتا. وقال إن متغير دلتا يميل إلى "التفوق على" المتغيرات الأخرى، مثل مو.

قال رايان إنه لا يهم ما إذا كان البديل الجديد يحتوي على تغييرات جينية تسمح له بالتهرب من حماية اللقاحات إذا كان بإمكانه الانتقال بكفاءة.

وقال "نتوقع رؤية المزيد" من الفيروسات مثل دلتا. "لا يعني كل متغير أن السماء ستسقط". يجب النظر إلى كل متغير من حيث خصائصه من حيث قدرته على التسبب في إصابة أكثر حدة، وإمكانية انتقاله، وإمكانية إفلاته من اللقاحات".

تراقب منظمة الصحة العالمية 4 متغيرات "مثيرة للقلق" بينها دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة؛ تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، وتم اكتشاف جاما لأول مرة في البرازيل. يُعرَّف النوع المثير للقلق عمومًا على أنه سلالة متحولة إما أنها معدية أكثر أو أكثر فتكًا أو أكثر مقاومة للقاحات والعلاجات الحالية.

كما أنها تراقب عن كثب أربعة أنواع أخرى "ذات أهمية" - بما في ذلك لامدا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في بيرو - والذي تسبب في تفشي المرض في بلدان متعددة ولديه تغييرات جينية يمكن أن تجعله أكثر خطورة من السلالات الأخرى.

تناول كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي المخاوف بشأن متغير مو، الأسبوع الماضي، قائلاً إنه لم يكن تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة.

وقال فاوتشي في إفادة صحفية يوم الخميس:"نحن نولي اهتمامًا لذلك، نأخذ كل شيء من هذا القبيل على محمل الجد، لكننا لا نعتبره تهديدًا فوريًا في الوقت الحالي".

قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الخصائص السريرية للمتغير الجديد.

قال رايان يوم الثلاثاء إنه "نوع من الاهتمام". "إذا كان الأمر مصدر قلق ، فنحن نحتاج حقًا إلى النظر في التشخيص وكيفية تطوير لقاحاتنا."

دلتا يجتاح أمريكا.. وخطة بايدن الجديدة

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقدم يوم الخميس استراتيجية من ستة محاور تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا دلتا شديد العدوى وزيادة لقاحات فيروس كورونا الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، تكافح الولايات المتحدة، التي تتصدر العالم في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، لوقف موجة العدوى التي يقودها متغير دلتا حتى في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون إقناع الأمريكيين الذين قاوموا التطعيم بالحصول على اللقاحات.

أثار ارتفاع أعباء الإصابات المخاوف مع عودة الأطفال إلى المدارس، بينما أثار قلق المستثمرين أيضًا وقلب خطط الشركات للعودة إلى العمل من المقرات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين الذين يسافرون مع بايدن على متن طائرة الرئاسة، إنه سيضع استراتيجية ذات ستة محاور "تعمل عبر القطاعين العام والخاص للمساعدة في الاستمرار في السيطرة على الوباء".

وردا على سؤال حول التفويضات الجديدة المحتملة، قالت بساكي إن البيت الأبيض سيقدم مزيدًا من التفاصيل في وقت لاحق حول الخطة، وأقرت بأن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها أن تفرض على الأمريكيين تطعيمهم.

وأضافت بساكي:"نحن بحاجة إلى مواصلة اتخاذ المزيد من الخطوات للتأكد من أن المناطق التعليمية جاهزة والتأكد من استعداد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

يوم الأربعاء، من المقرر أن يلتقي بايدن مع مستشاري البيت الأبيض بشأن تفشي وباء فيروس كورونا.

سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 650 ألف حالة وفاة بـ"كوفيد 19" وتجاوزت الأسبوع الماضي 40 مليون حالة. تظهر بيانات رويترز أن أكثر من 20800 شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة من فيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين، بزيادة حوالي 67 ٪ عن فترة الأسبوعين السابقين.

زادت حالات الاستشفاء، حيث أبلغت سبع ولايات أمريكية - ألاسكا وجورجيا وهاواي وأيداهو وكنتاكي وتينيسي وواشنطن - عن السجلات هذا الشهر.

أعلن بايدن سابقًا عن خطط لتقديم جرعات معززة على نطاق أوسع، في انتظار الموافقة التنظيمية. قال كبير مستشاريه الطبيين أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء، إن المسؤولين ما زالوا يهدفون إلى القيام بذلك ابتداء من أسبوع 20 سبتمبر.

ومن المقرر أن يجتمع مستشاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 17 سبتمبر للنظر في مسألة الجرعة الثالثة المحتملة من لقاح فايزر، الذي يطعم على جرعتين في الأساس.