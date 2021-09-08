تجديد حبس الأب الأبكم المتهم بتقييد أولاده بالسلاسل الحديدية في الإسماعيلية

جددت نيابة الإسماعيلية، حبس الأب الأبكم، المتهم بتقييد أولاده بالسلاسل الحديدية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار ياسر زيتون المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، قرر إيداع الأطفال الخمسة، المتضررين من سوء معاملة والدهن وإهمال والدتهن، والذين تم تحريرهن، أمس السبت، بعد قيام والدهم الأبكم بتقيدهم بالسلاسل الحديدية، بدار الرحمة للأيتام.

وقرر المحامي العام لنيابات الاسماعيلية، حبس والدهم علي ذمة التحقيقات، 4 ايام علي ذمة التحقيقات.



استجابت مديرية أمن الإسماعيلية، لاستغاثة طفلتين، أكدا تقييدهما من قبل والدهما مع شقيقة لهما بسلاسل حول الرقبة، بعزبة المنشار، التابعة لمنطقة الكيلو 11، بمدينة الإسماعلية، حيث تمكنت الطفلتان من الهرب، فيما كانت شقيقتهما محبوسة داخل المنزل.

ووجه اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود العزازي، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، والمقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، بالدفع بقوات الأمن إلى منزل الأب، والذي اكتشفت قوات الأمن تقييده أحد أبنائه بالجنازير في الرقبة واليد والرجل، وتم تحريرها، واصطحاب جميع الأولاد إلى مركز الشرطة، كما تم إلقاء القبض على الأب، وهو «أبكم»، ولديه 6 أبناء 5 بنات ولد، وتعيش طفلة مع والدتها التي تركت المنزل منذ فترة.