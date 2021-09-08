معتز عاشور : مصر تتربع على عرش أفريقيا في تنس الطاولة

قال معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إن المنتخب المصري للرجال والسيدات الذي شارك فى البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الكاميرون من 1 الى 7 سبتمبر الجاري حقق انجازا غير مسبوق بحصد 6 ميداليات ذهبية من أصل 7 مسابقات ، كما فاز بثلاث ميداليات فضية و خمس برونزيات وهو ما يعد الانجاز الاضخم للعبة فى البطولات الافريقية خلال العشرين عاما الماضية .



وأضاف عاشور أن ما تحقق فى البطولة الافريقية ودورة الالعاب الأولمبية التى حصلنا فيها على المركز الخامس هو نتاج عمل جاد وشاق وبدعم كامل من الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة التى وفرت الدعم المالي واللوجيستي للمنتخبات الوطنية مشيرا الى ان هذه الانجازات خاصة على المستوى الافريقي هي عودة قوية لتتبوأ مصر مكانتها الافريقية فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وأكد عاشور ان الفترة القادمة ستشهد تنظيم بطولات دولية لتؤكد مصر ريادتها على المستوى الاقليمي فى رياضة تنس الطاولة مشيرا الى ان هناك تعاونا تاما بين الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولى للعبة .



واختتم معتز عاشور تصريحاته بتوجيه الشكر للاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وللاعبي المنتخب الوطني للرجال والسيدات الذين حققوا هذا الإنجاز غير المسبوق .