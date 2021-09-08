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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة مطروح للفنون الشعبية تضى صيف مطروح

عروض فنية لفرقة مطروح للفنون الشعبية بمسرح النادي الاجتماعي بمطروح

فرقة مطروح للفنون
فرقة مطروح للفنون الشعبية

قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة مدير الفرقة الفنان محمد فرغلي، مجموعة متميزة من الرقصات الاستعراضية علي أنغام الموسيقى البدوية خلال فاعليات صيف بلدنا .

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وتم تقديم تابلوهات الترحيب  الجيه الكشك الفرح البدوى الفرح السيوى بالاضافة الى فقرات غنائية  بدوية للمطربين سليمان عبدالله موسي مطرف وتابلوهات للتنور تدريب الفنان عوام مصطفى مدير الفرقة محمد فرغلي، وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين.

وأوضح محمد حمدى مدير عام ثقافة مطروح أن ذلك ياتى  برعاية الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، واستمرارا  لفاعليات صيف مطروح والتي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

من ناحية أخرى واصل الفرع تقديم أنشطته الفنية والثقافية، حيث نفذ بيت ثقافة سيوة، وبيت ثقافة الحمام، ورشة فنية للأطفال تعلموا خلالها طريقة استخدام الفوم الملون في تكوين أشكال جميلة وبسيطة وعمل برواز، واستكمل بيت ثقافة براني الورشة المقامة لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة الفنانة شيرين جورج، حيث شرحت طريقة عمل طاووس من الفوم يقف علي قاعدة ديكورية.

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