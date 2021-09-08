هاتف للفئة المتوسطة.. مميزات وعيوب انفينكس Infinix Zero X Pro

كشفت أحدث التسريبات عن المميزات الرئيسية لهاتف إنفينيكس Infinix القادم، والذي سينطلق في وقت ما بحلول نهاية شهر سبتمبر أو في أكتوبر، ضمن سلسلة هواتفها الرائدة ZERO، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف ZERO X Pro، في الأسواق الآسيوية والأفريقية.

وبحسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”، سيأتي هاتف إنفينيكس Infinix ZERO X Pro، بشاشة مسطحة بتصميم مثقب، وتمتاز بحواف رفيعة ومستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفلها، وستكون الشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

مميزات هاتف إنفينيكس ZERO X Pro



وسيقدم هاتف إنفينيكس ZERO X Pro، ما مجموعة 5 كاميرات، الكاميرا الخلفية ستأتي بأربع عدسات، المستشعر الأساسي بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة عمق 2 ميجابكسل، بالنسبة لكاميرا صور السيلفي، فمن المتوقع أن تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف إنفينيكس ZERO X Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G96، مقترنا بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و بسعة 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع.

وسيتم تشغيل هاتف إنفينيكس ZERO X Pro، بواسطة بواجهة المستخدم XOS 7.6، بنظام التشغيل أندرويد 11، وسيحتوي الهاتف الذكي على بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ Type-C.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار والتوافر الرسمية لهاتف إنفينيكس Infinix ZERO X Pro يوم الإطلاق، والذي من المتوقع أن يكون بحلول نهاية سبتمبر أو أكتوبر، وبالنظر إلى المواصفات السابقة، قد يبدأ سعر الهاتف من 301 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و700 جنيه مصري).