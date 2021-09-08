كيف علقت الصحف البرتغالية على تعيين كارلوس كيروش مدربا لمنتخب مصر؟

أعلن اتحاد كرة القدم تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلفا لحسام البدري الذى تم إقالته عقب التعادل مع الجابون بهدف فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويمتلك كيروش سجلا تدريبيا مميزا فى ظل تدريبه للعديد من الأندية والمنتخبات المهمة مثل عمله كمدرب مساعد فى مانشستر يونايتد وعمله مد ربا لريال مدريد بجانب تدريبه لمنتخب البرتغال وإبران وكولومبيا وغيرهم .

وفيما يلي نعرض أبرز عناوين الصحف البرتغالية حول قرار اتحاد الكرة المصري

شبكة "tvi24"..

"رسميًا | كارلوس كيروش هو المدرب الجديد لمصر".

صحيفة "ريكورد"..

"كارلوس كيروش هو المختار الجديد لمنتخب مصر".

صحيفة "جورنال دي نوتيسياس" البرتغالية ..

"كارلوس كيروش هو المدرب الجديد لمنتخب مصر".

ومن المقرر أن يصل البرتغالى كارلوس كروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعلان اتحاد الكرة توليه المسئولية .

