1 أكتوبر .. حفل غنائي لـ مسار إجباري وأحمد كامل وشاهين

يحيى كل من باند مسار إجبارى والمطرب أحمد كامل ومطرب الراب شاهين حفلا غنائيا ضخما يوم ١ أكتوبر من الشهر المقبل بفندق GOLDEN JEWEL -SEDI GABER.

وتصدرت أغنية “على عيني” للفنان الشاب أحمد كامل، تريند رقم 1 بعد يوم واحد من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “ يوتيوب” متفوقاً على كل من محمد رمضان وأنغام وأحمد سعد وحسن أبو الروس.

كما تجاوزت الأغنية المليون مشاهدة وفي طريقها إلى 2 مليون عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: ""انا كداب .. انا مانستش .. فضلت استنى واتاري حكايتنا اللي مستنتش .. ومهما بغني لغيابك وللنسيان

رجوعك غنوة لسة ف قلبي ماتغنتش .. اشوفك فين .. وحشتيني .. غيابك مش وجع هيروح .. ده شوك ماشي فـ شراييني

بقيت ماكرهش سيرة الموت .. عشان انا مت فعلا لما نسيتيني".

على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد .. على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد .. على عيني اقول للناس .. حكاية وانتهت وخلاص .. وانا فـ سري بحبك تاني كل ما اقول هحب جديد".

أغنية “على عيني” كلمات مصطفى ناصر، الحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق، وميكس إسلام الأزرق.



أحيا الفنان أحمد كامل، حفلا غنائيا اليوم في ساقية الصاوي، على خشبة مسرح النهر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقدم أحمد كامل، عددا من الأغاني من بينها أغنية مين دول، ومبقتش اخاف، قولي، على عيني، متزلعيش، انا عايز اهرب انا عايز انام، وغيرها.