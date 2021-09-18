ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

حيرت سيدة صينية، الأطباء عندما ادعت أنها لم تنم منذ كانت في الخامسة من عمرها، مطالبةً بالمساعدة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تقديم تشخيص دقيق لحالتها، الأمر الذي دفعها إلى أن تقصد أحد مراكز النوم في بكين.

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ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، قالت لي زانيينج، 45 عامًا، من مقاطعة خنان الواقعة شرقي الصين، لوسائل إعلام صينية محلية، إنها لم تغمض عينيها منذ ما يزيد عن 40 عامًا.



وأوضح ليو سوكوين، زوج لي صحة حالتها الغريبة بأنها لم تنم طيلة سنوات حيث حاول مساعدتها على النوم عندما ظنّ في البداية أن الأمر مجرد أرق، فاشترى لها حبوبًا منومة، إلا أن وضعها لم يتغير إذ ظلت مستيقظة.



ولفت جيران لي إلى أنهم تحققوا من صدق ادعائها، حيث قرروا التناوب على الجلوس معها للتأكد من عدم نومها، وهو ما حدث فعلاً، لكنها منذ يوم زواجهما كانت تقوم دائما بالأعمال المنزلية في المنزل طوال الليل.



وخلص فريق من الأطباء إلى أن لي تنام، لكن ليس بالطريقة نفسها التي ينام بها معظم الناس، فهي في الواقع تدخل في النوم ليس أثناء الاستلقاء في السرير وعينيها مغمضتين، وإنما عندما تكون تتحدث مع زوجها مثلًا، حيث تتباطأ حركة عيونها، وتدخل في النوم بينما لا تزال قادرة على التحدث.



وأظهر جهاز مراقبة الموجات الدماغية، بأحد المراكز الطبية الخاصة بأبحاث النوم في بكين أن لي لا تقضي أكثر من عشر دقائق في اليوم وعيناها مغمضتان، كما عد العلماء أن حالة لي تشبه ظاهرة المشي أثناء النوم، حيث يكون الجسد نشيطا حتى خلال النوم، وهى حالة نادرة.



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