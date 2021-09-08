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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضحية حادث دهس.. والد منة الله: كانت لدي ثقة في استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج نجلتي

السيسي
السيسي

عبر هشام حسن والد منة الله ضحية حادث دهس، عن عميق فرحته باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة نجلته، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بغريب على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كل المصريين.


وأضاف  هشام حسن، هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن :"كنت واثق ان الرئيس يستجيب وهيوصل لنا ويلبي طلبنا، ومنة دي أبنة الرئيس مثل باقي المصريين".


وتابعت هشام حسن والد منة الله ضحية حادث دهس، أن تم التواصل معنا من قبل رئاسة الجمهورية وتم انهاء جميع الاجراءات ونقلت لمستشفى الجلاء العسكري.


وأكمل هشام حسن والد منة الله ضحية حادث دهس، أنه كانت لدي ثقة في استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج نجلتي وتم نقل منه الله بسيارة مجهزة إلى مستشفى الجلاء العسكري.
 

هشام حسن والد منة الله حادث دهس عبد الفتاح السيسي الجلاء العسكرى مستشفى الجلاء

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