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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدرج اضطراب الأعصاب كأثر جانبي محتمل للقاح أسترازينيكا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أصدرت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم /الأربعاء/، وثائق أظهرت أثرًا جانبيًا نادرًا ومحتملًا للقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا كوفيد-19/.


وأظهرت تحديثات السلامة من وكالة الأدوية الأوروبية التي نشرت على موقعها الالكتروني أن اضطراب الأعصاب النادر المعروف باسم متلازمة "جيلان باريه" قد تمت إضافته كأثر جانبي محتمل للقاح كوفيد-19 "أسترازينيكا".


وقالت الوكالة إن العلاقة بين متلازمة "جيلان باريه" و لقاح الشركة تسببت في 833 حالة من 593 مليون جرعة تم الإبلاغ عنها بحلول 31 يوليو الماضي.
وصنفت هيئة الرقابة الأوروبية الآثار الجانبية المحتملة على أنها "نادرة جدًا".
وتعد متلازمة "جيلان باريه" اضطراب مناعي ذاتي نادر، حيث يهاجم الجسم نفسه ويدمر أعصابه.


جدير بالذكر، أنه لم تتم الموافقة على لقاح أسترازينيكا للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول.

الاتحاد الأوروبي أسترازينيكا كورونا اضطراب الأعصاب جيلان باريه

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