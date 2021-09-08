فى عيده الـ 69.. برلمانية تطالب بتامين صحي لـ الفلاح

هنأت أميرة الحداد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، المزارعين بمناسبة ذكرى عيد الفلاح التاسع والستين، قائلة:" الفلاح هو الجندى المجهول الذى يحارب من اجل عملية البقاء".

وقالت “الحداد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها قامت باستخدام عدد كبير من ادواتها البرلمانية لتوفير الاسمدة والتقاوى الزراعية للفلاح لافتة الى ان اغلب محافظات الجمهوررية تشكوا من قلة الحصة المقدمة من الاسمدة دون سبب مما يؤثر على المحاصيل الزراعية بالسلب.

كما اكدت النائبة انها طالبت ومازالت تطالب بتامين خاص على الفلاح يجب تفعيله ووجهت النائبة رسالة للفلاحين مناسبة حلول عيدهم قائلة:" كل عام انتم بخير جميعا وكل الدعم والمساندة لكم وانتم اساس المجتمع والركيزة الاولى هى الزراعة فى مصر والتى تعتمد عليكم".

ويعتبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو صاحب الفضل فى تخصيص يوم لعيد الفلاح وهو يوم 9 سبتمبر، حيث جاء يوم الاحتفال بعيد الفلاح لإحياء ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابى، في مواجهة الخديو توفيق عام 1881، حيث ردد عبارته الشهيرة: "لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا".

وتخصيص يوم لعيد الفلاح جاء بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 وتحويل مصر من الملكية للجمهورية، فبعد نجاح ثورة 23 يوليو، كان هناك حُلم يراود الرئيس جمال عبد الناصر بأن يكون يوم 9 سبتمبر عيدا للفلاح تخليدًا للدور اليوم يقوم به كل فلاحى مصر.

حينها أصدر الرئيس الراحل قانون الإصلاح الزراعى ونص على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وتوزيع ملكية كبار الملاك على صغار الفلاحين المعدمين الذين عانوا من الإقطاع على مدار سنوات طويلة، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى 50 فدان للملاك القدامى، ومنذ ذلك الحين يتم اعتبار يوم 9 سبتمبر عيدا للفلاح.

عيد الفلاح المصرى

وتحتفل مصر غدا بعيد الفلاح المصرى، الذي تحتفل مصر به فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح المصرى فى التنمية والعطاء واعترافا بدوره فى التنمية الزراعية وتوفير الغذاء لجميع المواطنين فى جمهورية مصر العربية.