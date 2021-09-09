تنسيق الجامعات 2021.. آداب القاهرة توضح شروط التحاق الطلاب الجدد بأقسامها

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط التحاق الطلاب الوافدين بقسم اللغة الإنجليزية للعام الدراسى الجديد 2021-2021 .



وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد عدة شروط يجب توافرها فى الطلاب الوافدين للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وهى اجتياز امتحان تحديد المستوى ، أن يكون الطالب حاصلا على 96%في اللغة الإنجليزية ، أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحا فيها دراسته للغة الإنجليزية ، إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام.

وكانت قد نوهت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، على الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي سرعة سداد المصروفات و تسليم الايصال لمكتب الساعات المعتمدة .

و أشارت إدارة الكلية ، أن عدم سداد المصروفات الدراسية لا يعني الانسحاب من المقرر ، و في حالة عدم دخول الامتحان سوف يحتسب تقدير راسب للطالب .

وكانت أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .

كما أعلنت الكلية نتيجة الالتماسات على الموقع الرسمى الخاص بالكلية ، ولتسهيل الحصول على النتيجة الدخول الى هذا الرابط

‏http://results.cu.edu.eg/arts/login.aspx?fbclid=IwAR1QTkaMaR6vDkua7-palM5hXkmHY6bXIyVCdddZsLjpOG9pSs-TDl_1RGI



على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد ٨ من أغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من اغسطس .



ونوهت كلية الآداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الأربعاء الموافق ١ من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من سبتمبر من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساءا بقاعات المؤتمرات بالكلية .