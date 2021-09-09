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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. آداب القاهرة توضح شروط التحاق الطلاب الجدد بأقسامها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط التحاق الطلاب الوافدين بقسم اللغة الإنجليزية للعام الدراسى الجديد 2021-2021 .


وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد عدة شروط يجب توافرها فى الطلاب الوافدين للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وهى اجتياز امتحان تحديد المستوى ، أن يكون الطالب حاصلا على 96%في اللغة الإنجليزية ،  أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحا فيها دراسته للغة الإنجليزية ، إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام. 
وكانت قد نوهت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، على الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي سرعة سداد المصروفات و تسليم الايصال لمكتب الساعات المعتمدة .
و أشارت إدارة الكلية ، أن عدم سداد المصروفات الدراسية لا يعني الانسحاب من المقرر ، و في حالة عدم دخول الامتحان سوف يحتسب تقدير راسب للطالب .

وكانت أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .
كما أعلنت الكلية نتيجة الالتماسات على الموقع الرسمى الخاص بالكلية ، ولتسهيل الحصول على النتيجة الدخول الى هذا الرابط
‏http://results.cu.edu.eg/arts/login.aspx?fbclid=IwAR1QTkaMaR6vDkua7-palM5hXkmHY6bXIyVCdddZsLjpOG9pSs-TDl_1RGI

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تنسيق القبول بالجامعات 2021.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات


على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد ٨ من أغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من اغسطس .


ونوهت كلية الآداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الأربعاء الموافق ١ من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من سبتمبر  من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساءا بقاعات المؤتمرات بالكلية .

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