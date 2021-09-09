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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط بيع كميات كبيرة من المنظفات والمواد الغذائية المغشوشة بأسواق الجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

 

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (8,32 منظفات صناعية "متعددة الأغراض "بدون مستندات "مجهولة المصدر" -753972 عبوة "صلصة طماطم – مرقة دجاج – مزيل عرق – معجون أسنان – كريمات – شامبو") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة , تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة , بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية وغير الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
 

الغش التجاري الامن العام المواد الغذائية السلع الغذائية مجهولة المصدر مواد الغذائية

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