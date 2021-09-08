سموحة يعلن تطبيق نظام الحوكمة الرياضية بالنادي برؤية القيادة السياسية

أعلن نادي سموحة تطبيق نظام الحوكمة الرياضية، في إطار التحول الرقمي في مصر، والذي قطع النادي فيه شوطا كبيرا.

وأعلن رئيس مجلس إدارة النادي "أن مجلس الإدارة يهدف إلى حوكمة الرياضة داخل النادي وذلك كجزء من التطور الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتماشى مع سياسة الدولة ورؤيتها لعام 2030، وكذلك رؤية سموحة 2030، والتي ستضع النادي على مصاف أكبر أندية العالم، ليكون سموحة دائمًا في موقع الريادة والتفوق.

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وأكد أن تطبيق الحوكمة الرياضية يرفع من فاعلية استغلال الموارد المكتسبة داخل النادي، وتعظيم الإيرادات كما تمثل الحوكمة آلية عمل مميزة لتطوير القطاع الرياضي بأكمله في ظل عالم الاحتراف الذي نعيشه.

وأشار إلى أن الجهود التي تم تحقيقها في مجال الحوكمة الرياضية تأتي ترجمة للرؤية الطموحة للقيادة السياسية نحو التحول الرقمي للارتقاء بجودة حياة المجتمع مما يعزز من سرعة الوصول إلى جميع الخدمات بكل سهولة وفي مكان واحد، مشيراً إلى نادى سموحة خطا خطوات كبيرة في ذلك الاتجاه.