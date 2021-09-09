أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

تصدر أسم الإعلامي “أحمد موسي” تريند موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، داخل 7 هاشتاجات منفصلة، وذلك عقب عرض حلقة اليوم من برنامجه “على مسئوليتي” المذاع علي قناة صدي البلد، والتى استضاف فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ودشن عدد كبيرمن رواد السوشيال ميديا أسم الإعلامي أحمد موسي، معبرين عن اعجابهم بحلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي”، وفرحتهم بضيافة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع أحمد موسي، وجاءت التعليقات علي الحلقة من قبل رواد السوشيال، كالاتي:

رقم مشاهدة تاريخي تسجله حلقة سيد عبد الحفيظ مع احمد موسى. وصل عدد المشاهدات ل ٨٥.٤٥ مليون مشاهدة.

بعد قليل يلتقى أفضل اعلامى فى مصر الاستاذ احمد موسى، مع أفضل مدير كرة فى مصر كابتن سيد عبد الحفيظ.

احمد موسى هيموت من الفرحة جمهور الاهلى احتل تويتر طبعا ده انت معاك الغالى #سيد_عبد_الحفيظ.

بدايه روعه للحراق "سيد عبد الحفيظ" مع احمد موسي علي ق صدي البلد--وبدء بتصريح روعه وقال فزنا ب ٦ بطولات من ٧ يعني١/٦ وركزوأبتسم لما زكر١/٦

حلقة سيد عبد الحفيظ مع احمد موسى "قول يا سيد وسمعنا كلامك حلو ومتعنا".

علي الهادي في البسيط #سيد_عبد_الحفيظ في صدي البلد وفي مية عقبة ماليها الصويت.

الحراق الأن علي صدي البلد.

احمد موسى احتلال الأهلى تويتر.

الكلام في صدي البلد والصياح في ميت عقبه 🤣#سيد_عبدالحفيظ pic.twitter.com/W1ThnfPPEW — Ñ Ê R Ö....البشمحاسبه (@N_E_R_O_74) September 8, 2021

اليكم أبرز تصريحات سيد عبدالحفيظ عبر صدى البلد مع احمد موسى :



- الموسم ده دخلنا 7 بطولات، اخدنا 6 وخسرنا 1، يعني النتيجة 6-1



- خناقة مع كهربا ؟ نفسهم يضربني عشان ضرب غيري قبل كده



- كابتن الخطيب جهز تهنئة للزمالك بالدوري ولكن لم نعلنها بسبب اهانة الاهلي وجمهوره من احد لاعبيه pic.twitter.com/fK37rsywpp — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) September 8, 2021

حلقة سيد عبد الحفيظ مع احمد موسى

" قول يا سيد وسمعنا 🎤 🎤 كلامك حلو ومتعنا " pic.twitter.com/rbiAqbnCoA — محمدالليثى (@5RJmBAZyxATOZyD) September 8, 2021

بدايه روعه للحراق ""سيدعبدالحفيظ""مع احمد موسي علي ق صدي البلد--وبدء بتصريح روعه وقال فزنا ب ٦ بطولات من ٧ يعني١/٦ وركزوأبتسم لما زكر١/٦ — اهلاوي والفخر ليا (@DvaUjOAXP9csGcC) September 8, 2021

رقم مشاهدة تاريخي تسجله حلقة سيد عبد الحفيظ مع احمد موسى. وصل عدد المشاهدات ل ٨٥.٤٥ مليون مشاهدة — Mohamed Fares Taman (@hamadaahly61) September 8, 2021

في حلقة سيد عبد الحفيظ.. أحمد موسى يحتفل ببطولات الأهلي

جدير بالذكر أنه ارتدى الإعلامي أحمد موسى، منديلا أحمر اللون في حلقة اليوم، التي يستضيف فيها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سوف نحتفل اليوم بالبطولات التي حققها النادي الأهلي وهما 2 بطولة دوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "سوف نتحدث عن النادي الاهلي واستعدادات النادي الأهلي لكأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي ، وسوف نسأل في كل الملفات التي يتوقعها الجمهور والمشاهدين".

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي كان بحاجة إلى فترة راحة للفصل بين الموسم السابق واستعدادات الموسم الجديد.

وأضاف سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الموسم الماضي كان طويلا جدا، ووفقنا وأخفقنا في فترات من الموسم الماضي".

وتابع سيد عبد الحفيظ: "سيأتي يوما وأترك منصبي في النادي الأهلي ولا يوجد شخص يستمر في منصبه مدى الحياة".

وأكمل سيد عبد الحفيظ : "في 2014 غبت عن النادي الأهلي عام ونصف، وممكن وجودك في بعض الأوقات يثير تساؤلات، وأنا بقالي 32 سنة في النادي والنادي جزء خاص بالرياضة وكرة القدم وجزء اجتماعي".

ولفت سيد عبد الحفيظ: "حياتي هي كرة القدم وأنا بحب اللى أنا بشتغله حاليا ، مضيفا: "الحديث عن تركي لمنصبي وتركي للنادي الأهلي غير صحيح ويوجد هناك شائعات كثيرة حول النادي الأهلي".

أبرز تصريحات سيد عبد الحفيظ مع أحمد موسي

أطلق الكابتن سيد عبد الحفيظ، عدة تصريحات نارية، تطرق فيها للحديث عن كل الأمور التي تخص النادي الأهلي والكرة المصرية، وجاءت كالاتي:



- سيد عبد الحفيظ: لم نتعاقد مع حسام حسن لمجرد تفاوض الزمالك للحصول عليه.



- سيد عبد الحفيظ يهاجم شيكابالا: لو نجم نجوم الأهلي مسك جزمة لجمهوره لن يدخل النادي.



- سيد عبد الحفيظ: الموسم الماضي خدنا ست بطولات وخسرنا واحدة.



- هاتستعماني يا هرم.. سيد عبد الحفيظ: عانينا من التحكيم بعض مباريات الأهلي.



- سيد عبد الحفيظ: سحب التهنئة من الزمالك بسبب سيل الاتهامات ضد الأهلي.



- سيد عبدالحفيظ عن الفريق المنافس: "اللي ما يقدرش عليه يشكك فيه".



- سيد عبدالحفيظ: أطالب الزمالك بعدم تصدير المظلومية بعد كل مباراة.



- كسبان 1/6 وعندنا دم.. سيد عبد الحفيظ يعلق على خسارة بطولة الدوري الممتاز.