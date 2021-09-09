يارب نكون عجبناكم.. أحمد زاهر ينشر كواليس الحلقة الأخيرة من حكاية "كدبة كبيرة"

نشر الفنان أحمد زاهر صور جديدة من كواليس حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “ورا كل باب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أحمد زاهر في صور متعددة من كواليس الحلقة الأخيرة من حكاية كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب، بصحبة طاقم العمل ومنهم الفنانة هنادي مهني.

وعلق أحمد زاهر علي الصور: “يحيي و بطه في شهر العسل، وخلصت الكدبه الكبيره مسلسل #ورا_كل_باب هاتوحشوني يا احلي جمهور في الدنيا هايوحشني كل كرو المسلسل و كل الكاست بجد استمتعت جدا بكل لحظه في هذا العمل و فخور اني قدمته لان دي هي قضيه العصر اللي احنا فيه للاسف”.

وأكمل أحمد زاهر: “واتمني اننا كلنا نكون اتعلمنا متعملوش كده تاني ونفكر قبل ما نكتب ونجرح ونوجع اي حد … شكرا جدا #تامر_مرسي #حسام_شوقي #شادي_علام #يحيي_ممدوح #اسلام_حافظ #سميح_النقاش #عمرو_فاروق #هنادي_مهني #فتوح_احمد #عماد_رشاد #محمد_ناصر #محمد_صلاح #احمد_طارق #رضوي_جوده #اشرف_فاروق #عزوز_عادل وكل ممثليين و فنيين العمل شكرا شركه سينيرجي و يارب نكون عجبناكم يا اعظم جمهور في الدنيا”.

ويجسد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، إخراج سميح النقاش.



ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبخثونزعن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.