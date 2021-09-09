بالشماريخ.. عصام الحضري يحتفل بتوليه مدرب حراس المنتخب بصحبة ابنته.. شاهد

احتفل عصام الحضري بتوليه مدربًا لحراس المرمى لمنتخب مصر، مع ابنته شهد الحضري، وذلك عقب قرار اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني خلفا للكابتن حسام البدري.

وظهر عصام الحضري بصحبة ابنته شهد، ممسكين بالشماريخ، احتفلًا بقرار توليه تدريب حراس مرمي منتخب مصر.

ونشرت شهد الحضري فيديو للاحتفال مع والدها، وعلقت كاتبة: “الف مبروك يا سد يا عالي، ودايما من نجاح لنجاح ومفرح قلوبنا، يا احسن مدرب حراس مرمي، وربنا يخليك لينا”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين عبر فيديو الاحتفال، كالاتي:

“مبروك يا كابتن - السد العالي - حبيب الملايين”.

التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر

وضم التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من:



البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

ويصل كارلوس كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.



