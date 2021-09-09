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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بروج أحمر.. أحدث ظهور لـ بيونسيه عبر انستجرام.. شاهد

بيونسيه
بيونسيه

نشرت المغنية الامريكية بيونسيه صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت بيونسيه في اطلالة جذابة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض ذو أكمام واسعة وطويلة، مع بنطلون باللون الازرق الغامق.

 

ومن الناحية الجمالية، تركت بيونسيه خصلات شعرها الكيرلي منسدلة علي أكتافها، واضعة أحمر شفاه باللون الأحمر الجري، مع نظارة شمس باللون الأسود، ممسكة في يدها شنطة علي شكل كأس.

 

كما ظهرت بيونسيه برفقه زوجها المغني الأمريكي جاي زي من داخل السيارة، وفي لقطة أخري محتضين بعضهم البعض.

 

جدير بالذكر أنه احتفلت بيونسيه بعيد ميلادها الأربعين، وحرص عدد كبير من مشاهير ونجوم هوليوود على تمني الأفضل لها في يومها المميز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وكانت النجمة الأمريكية بيونسيه قد خطفت الأضواء بعد أن ظهرت في حملة جديدة رفقة زوجها المغني الأمريكي جاي زي، وهي ترتدي ألماسة فاخرة ونادرة تقدر قيمتها بـ30 مليون دولار، وذلك لكون الثنائي الوجهين الجديدين لحملة "About Love" التي أطلقتها شركة المجوهرات الفاخرة "Tiffany & Co's".

 

وحسب تقرير لصحيفة "The Daily Mail" البريطانية فإن بيونسيه تأثرت بفستان ارتدته النجمة الراحلة هولي غولايتلي وهي الشخصية التي أدت دورها النجمة الراحلة أودري هيبورن في الفيلم الرومانسي الكوميدي "Breakfast at Tiffany's" الذي عرض عام 1961 وارتدت فستانا أسود مكشوفا بجوار زوجها.

 

وظهرت بيونسيه في اللقطة التي ارتدت فيها فستانا يماثل فستان أودري بينما كانت ترتدي ألماسة من عيار 128.54 قيراط من تصميم شركة "Tiffany" مما يجعلها خامس امرأة على الإطلاق ترتدي هذه القطعة الثمينة والأولى التي تظهر مرتدية إياها في إحدى حملات الشركة.

 

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