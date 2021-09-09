كومبارس بدرجة دكتور .. ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أبو الفتوح عمارة والذى قدم بعض الأدوار الثانوية ولكن تركت بصمة فنية فى الأعمال التى قدمها.





ولد أبو الفتوح عمارة بمحافظة الشرقية عام 1931، وبلغ عدد أعماله الفنية نحو 200 عمل تتنوع بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون.





تخرج أبو الفتوح عمارة من المعهد العالي للفنون المسرحية،

- سافر ابو الفتوح عمارة الى روسيا وحصل على شهادة الدكتوراة في الإخراج.

شارك في بداية الستينيات بعروض فرقة عبدالرحمن الخميسي المسرحية ومن بينها "عزبة بنايوتي"، قدم بعدها مسرحيات "روض الفرج" و"البريمة" لفرقة المسرح الحديث. عمل أيضا للتليفزيون واﻹذاعة ومن أبرز أعماله مسلسلات "أبوالعلا 90، الصبار، حلم الجنوبى".



كما شارك أبو الفتوح عمارة في العديد من الأفلام الناجحة من بينها: "قضية عم أحمد، وناصر ٥٦، والمواطن مصري، والأراجوز".



رشحه المخرج يوسف شاهين إلى دور كبير فى فيلم "العصفور"، بعد أن شاهده فى دور لا يتعدى الدقيقة على الشاشة.





أبو الفتوح عمارة، شقيق الممثلة فاطمة عمارة ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها "البخيل وأنا"، مع فريد شوقي و"يوميات ونيس" مع محمد صبحي.

لقب الفنان أبو الفتوح عمارة بأبو القمصان وفقًا لأدواره التي أشتهر بها في السينما، كما أشتهر بكلمة "عدم المؤاخذة" والتي كان يرددها في معظم أفلامه.



اشتهر أبو الفتوح عمارة بدور عم أحمد في فيلم "قضية عم أحمد" مع الفنان فريد شوقي، ذلك العامل البسيط الذي ينسي سيجارته مشتعلة فوق البارود مما إلى انفجار المستودع ومن ثم احتراقه.



توفى أبو الفتوح عمارة في 18 يوليو عام 1998 عن عمر ناهز 67 عاما، تاركا خلفه ميراثًا ثريًا من الأعمال الفنية المتميزة.