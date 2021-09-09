عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مى كساب تتحدى نضال الشافعى في "هزر فزر مع لولى"

نضال الشافعي
نضال الشافعي

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، يومي السبت والأحد المقبلين على قناة cbc في العاشرة مساء.

 

وينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنانة مي كساب وهشام إسماعيل وحسام داغر، والثاني يضم الفنان نضال الشافعي وأمير صلاح الدين وسارة الشامي.

 

يذكر أن برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

نضال الشافعي يطمئن جمهوره 

 

نشر الفنان نضال الشافعي بوست جديد يطمئن فيه جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

 

 

وقال نضال الشافعي: "اللهم انت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي وتمِنّ عليّ بنعمة الشفاء وتجعله سببا في دخول جنتك، اللهمّ إني راضِ بقضائك، وبرغم شدة المرض إلا أنني سعدت بحبكم وتواصلكم وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله".

 

كان الفنان نضال الشافعي طمأن قبل أيام جمهوره بعد مروره بوعكة صحية؛ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

 

ونشر نضال الشافعي، مقطعا صوتيا - ظهر من صوته التعب - ليطمئن الجمهور بعد مروره من مرحلة الخطر واستقرار حالته، وخروجه من المستشفى .

 

وعلق علي المقطع الصوتي، قائلا " شكرا لكل من دعا لي بالشفا، وشكرا لكل من سعى قلبا وفعلا لمساندتي".

txt

جميلة عوض تتحدى كريم قاسم فى برنامج هزر فزر مع لولي

txt

"سعدت بحبكم".. نضال الشافعي يوجه رسالة إلى جمهوره بعد وعكته الصحية

مي كساب تتطمئن جمهورها:

طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها علي والدها بعد مروره بوعكة صحية خلال الفترة الماضية .

 

 

وغردت مي كساب عبر حسابها الشخصي تويتر :" شكرا لكل حد دعا لأبويا أو سأل عليه بابا كان تعبان جدا بس الحمد لله العلي الكريم ربنا لطف بينا ونجاه ألف حمد وشكر لله ".

 

 

وكانت آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

هزر فزر مع لولي برنامج هزر فزر مع لولي ليلى زاهر الفنانة مى كساب الفنان نضال الشافعي

موضوعات متعلقة

تأجيل الدورة الأولى لـ مهرجان السينما الفرانكفونية

العارف الأول.. تعرف على إجمالى إيرادات 7 أفلام

مع كريم محمود عبد العزيز.. عبد الرحمن عادل يصور «من أجل زيكو»

تعليق أحمد فهمى على إطلالة هنا الزاهد الخضراء

بعد مباراة اسكواش عنيفة.. هشام عاشور لـ نيللى كريم: ولادة بطلة جديدة

الفنان شريف إدريس يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

عشق ضميان لـ ديانا جداد تتجاوز المليون مشاهدة

بعد شهر على وفاتها.. دلال عبد العزيز توشم الحزن على قلوب محبيها

ترشيحاتنا

تقدير دور مصر لإعادة إعمار غزة..لقاء تشاوري بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين | صور

فشل كبير لتل أبيب.. مسؤولون بـ إسرائيل يطالبون بمحاسبة المقصرين بواقعة جلبوع

حقيقة لقاء سمية الخشاب وكريستيانو رونالدو في البرتغال

شوبير يكشف الراحلين عن النادى الأهلى.. ويحذر من كارثة بسبب "أجاى"

راتبها 63 ألف دولار.. مدينة أسترالية تقصر مهنة تنظيف الشوارع على النساء

وزيرة التجارة تبحث تفعيل دور اتحاد الغرف التجارية في تنمية الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

شاهد... مصر ترسل 3 طائرات عسكرية في ختام جسر المساعدات الإنسانية للسودان

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

بحد أدنى 100 ألف جنيه للأسرة..هدايا بالجملة لـ أسر الشهداء والمصابين تصرف غدا| تفاصيل

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

اﻟﻤﺰﻳﺪ