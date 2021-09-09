مى كساب تتحدى نضال الشافعى في "هزر فزر مع لولى"

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، يومي السبت والأحد المقبلين على قناة cbc في العاشرة مساء.

وينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنانة مي كساب وهشام إسماعيل وحسام داغر، والثاني يضم الفنان نضال الشافعي وأمير صلاح الدين وسارة الشامي.

يذكر أن برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

نضال الشافعي يطمئن جمهوره

نشر الفنان نضال الشافعي بوست جديد يطمئن فيه جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وقال نضال الشافعي: "اللهم انت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي وتمِنّ عليّ بنعمة الشفاء وتجعله سببا في دخول جنتك، اللهمّ إني راضِ بقضائك، وبرغم شدة المرض إلا أنني سعدت بحبكم وتواصلكم وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله".

كان الفنان نضال الشافعي طمأن قبل أيام جمهوره بعد مروره بوعكة صحية؛ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر نضال الشافعي، مقطعا صوتيا - ظهر من صوته التعب - ليطمئن الجمهور بعد مروره من مرحلة الخطر واستقرار حالته، وخروجه من المستشفى .

وعلق علي المقطع الصوتي، قائلا " شكرا لكل من دعا لي بالشفا، وشكرا لكل من سعى قلبا وفعلا لمساندتي".

مي كساب تتطمئن جمهورها:

طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها علي والدها بعد مروره بوعكة صحية خلال الفترة الماضية .

وغردت مي كساب عبر حسابها الشخصي تويتر :" شكرا لكل حد دعا لأبويا أو سأل عليه بابا كان تعبان جدا بس الحمد لله العلي الكريم ربنا لطف بينا ونجاه ألف حمد وشكر لله ".

وكانت آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.