جوجل تضيف المزيد من ميزات الاتصالات لـ Gmail

تجري شركة جوجل الأمريكية، المزيد التغييرات على ميزات Google Workspace الخاصة بها، لتزويد المزيد من المستخدمين بخدمات اتصالات Google Chat.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تتكامل ميزات Spaces من جوجل، مع أدوات Workspace، مثل التقويم و Drive والمستندات، لتوفير تجربة عمل أكثر تعددًا حيث يمكن للمستخدمين رؤية السجل الكامل والمحتوى وسياق المحادثات، بغض النظر عن موقعهم.

فيما يلي بعض الميزات الجديدة التي يمكن للمستخدمين رؤيتها في Spaces:

- واجهة واحدة لكل شيء، البريد الوارد والمحادثات والمساحات والاجتماعات.

-يمكنك جعل Spaces والمحتوى الموجود بها قابلة للاكتشاف من قبل الأشخاص للعثور على المحادثة والانضمام إليها.

-قدرة بحث أفضل ضمن قاعدة معارف الفريق.

-القدرة على الرد على أي رسالة داخل تطبيق Google.

-أدوات إدارة وأمان محسّنة لمراقبة الاتصالات.

ميزات جوجل الجديدة

جوجل تضيف المزيد من الميزات لأجهزة Google Meet

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة جوجل Google أيضا على توسيع مجموعة أجهزة Google Meet لتشمل جهازين جديدين لمؤتمرات الفيديو، وأجهزة تابعة لجهات خارجية، وشريط فيديو Logitech وقاعدة مكبرات صوت لأجهزة الهاتف المحمول Appcessori، وإمكانية التشغيل البيني مع Webex by Cisco.

وتقوم عملاقة التقنية الأمريكية، بربط كل شيء معا بدليل للتنقل في العمل المختلط، والذي يتضمن مخططات أفضل الممارسات لخمسة اجتماعات مختلطة مشتركة.

وباستخدم Google Meet داخل تطبيق البريد الإلكتروني جيميل على الهواتف الذكية، تتيح الشركة الأمريكية للمستخدمين من الاتصال بمستخدم جوجل آخر.