أخبار التكنولوجيا.. آبل تعلن موعد إطلاق هواتف آيفون 13.. وجوجل تؤكد قرب ظهور أندرويد 12

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

تستعد شركة آبل Apple، للكشف عن مجموعتها الجديدة من أحدث هواتفها وهي آيفون 13، وقد صرحت عملاقة التقنية الأمريكية خلال الساعات الماضية، أنها تعتزم بث حدثا افتراضيا خاصا يوم 14 سبتمبر الجاري، عبر موقع الشركة الإلكتروني على الويب بدءا من الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادي الصيفي.

الأخف وزنا.. شاومي تعتمد هاتفها القادم Xiaomi 11 Lite 5G NE تمهيدا لإطلاقه

أطلقت شركة Xiaomi شاومي، فى النصف الأول من العام الحالي 2021 أربعة هواتف ذكية من سلسلة هواتفها الرائدة Mi 11، والتى شملت كلا من Mi 11 وMi 11 Lite وMi 11 Pro وMi 11 Ultra، فيما تقوم الآن الشركة الصينية بتوسعة سلسلة هواتفها الذكية بإضافة هاتف جديد يعد هو الأخف وزنا يحمل اسم Xiaomi 11 Lite 5G NE.

يعمل فريق مطورو واتساب WhatsApp، على تطوير خيار جديد يمنح المستخدمين تحكما أكبر في من يمكنه معرفة ما إذا كانوا متصلين بالإنترنت أم لا، من خلال أحدث إعدادات الخصوصية لإصدارات أندرويد و iOS من التطبيق.

جوجل تضيف المزيد من ميزات الاتصالات لـ Gmail

تجري شركة جوجل الأمريكية، المزيد التغييرات على ميزات Google Workspace الخاصة بها، لتزويد المزيد من المستخدمين بخدمات اتصالات Google Chat.

5 نصائح أمنية للحماية من الاختراق وسرق البينات عند تصفح مواقع الإنترنت

يجب أن تحترس دائما عند تصفحك مواقع الإنترنت المختلفة، فـ بالرغم من وجود بعض القوانين واللوائح المفترض أن تحميك عن استخدام الانترنت، إلاَ أن هذا لا يعني أنه يمكنك التصفح فى أمان تام، حيث هناك من يحاول اصابة جهازك بفيروس، واختراق حساباتك وسرقة بياناتك.

أسهل طريقة لاستعادة ضبط المصنع لهواتف اندرويد

طريقة استعادة ضبط المصنع هواتف اندرويد عملية سهلة وبسيطة يمكن لأي من شخص القيام بها، وتساعدك خاصية إعادة ضبط المصنع على استرجاع الإعدادات الأولية لهاتفك أي محو جميع البيانات و الملفات والإعدادات التي قمت بضبطها أثناء استخدامك للجهاز وإعادته للحالة الافتراضية كما باعته الشركة المصنعة، ولمعرفة طريقة استعادة ضبط المصنع هواتف اندرويد اتبع السطور التالية لتتعرف على الخطوات المتاحة.

دشنت شركة جوجل Google، ما تسميه بالإصدار التجريبي الأخير من نظامها البيئي أندرويد 12، وقالت أن الإصدار المستقر من نظام Android 12، على بعد أسابيع قليلة فقط.

ريلمي تعلن رسميا عن أولى إصداراتها بمنصة ميديا تك الجديدة.. سعر ومواصفات Realme 8s 5G و 8i

عقدت شركة ريلمي Realme، اليوم حدثا في الهند أعلنت فيه عن إطلاق هاتفين ذكيين جديدين وهما: Realme 8s 5G و Realme 8i، ويعمل كلا الجهازين المتوسطين الفئة بواسطة معالجات شركة ميدياتك Mediatek، كما يتميزا ببطاريات كبيرة وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية، والتي تتيح لك تفريغ أجزاء من ذاكرة الوصول العشوائي على التخزين كوسيلة لتوسيع سعتها.

ببطارية خارقة.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M52 5G قبل إطلاقه

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة هواتفها الذكية "M" من فئة الهواتف المتوسطة المحببة للشباب، والذي سيحمل اسم Galaxy M52 5G، والمتوقع أن يتم إطلاقه قريباً، بعد أن تم نشر صفحة الدعم الخاصة بالهاتف الذكي عبر موقع الشركة في الهند.