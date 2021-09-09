تحرير1061 محضرا تموينيا متنوعا بدمياط

محافظة دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ١٠٦١ محضراً خلال الحملات المُنفذة طِوال شهر أغسطس الماضي ،فضلاً عن تحصيل غرامات مالية مستحقة على أصحاب المنشآت التموينية نظير الاستيلاء على أموال الدعم بمبلغ ٢.٣٢١١٦٤ مليون جنيه من المال العام من البدالين، وكذا تحصيل ما يقرب من ٢٢٠.١٠٣ ألف جنيه أقساط مستحقة على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية .

كما تم تحرير عدد ١١٩ محضرا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير ٩٤٢ محضر ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.

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