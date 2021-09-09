عيد الفلاح المصري.. الإفتاء: تحية لمن ساهم في بناء الحضارة

عيد الفلاح المصري.. يحتفي الفلاح المصري اليوم بعيده الـ69، والذي يتزامن مع يوم الـ9 من سبتمبر من كل عام، وتقديراً لدور الفلاح المصري في بناء الحضارة وصناعة التاريخ وكتابته، حرصت مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودار الإفتاء على تقديم التهنئة والشكر والتحية لكل فلاح على أرض مصر كان له دور في رفعتها وتعزيز مكانتها بين دول العالم.

صانع الحضارة

واحتفت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" بعيد الفلاح، موجهة شكرها وتهنئتها لكل من ساهم في بناء الحضارة عبر التاريخ.

وقالت دار الإفتاء في منشور لها: "في يوم عيد الفلاح، نتوجه إلى الفلاح المصري الذي ساهم في بناء الحضارة عبر التاريخ بخالص الشكر والتهنئة، ونبشِّره بالبشرى النبوية الكريمة -التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين- بأنه بغرسه وزرعه وعمله الدءوب الذي يأكل منه الإنسان والحيوان تُجرى له الصدقة، ويُجزل الثواب، وتتحقق على يديه الحياة والعمران".

تقدير للفلاح المصري في يوم عيده

كم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتهنئة للفلاح المصري في عيده.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".

صندوق الوقف الخيري

وأشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أمس، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" الذي يستهدف إقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .



وأوضح مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأربعاء، أن "صندوق الوقف الخيري" يستهدف كذلك مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وهو ما يتفق مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية الغراء من الاهتمام بالفقراء والمهمشين .

كما أشاد مفتي الجمهورية بالاهتمام البالغ من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفقراء والمهمشين، وثمَّن حرصه التام على توفير حياة كريمة لائقة بهم وتحترم آدميتهم.

وأشار المفتي إلى أن الشرع الشريف يدعونا دائمًا إلى الإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية الوطنية التي تقوم الدولة على رعايتها وكفالة حسن تنظيمها، كما أن القرآن الكريم يأمرنا بالإسهام في عموم الأفعال الخيرية مع عموم الناس، مصداقًا لقول المولى عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، وهو ما يتحقق من خلال "صندوق الوقف الخيري".

ودعا مفتي الجمهورية جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في "صندوق الوقف الخيري"، وفي المبادرات التي ترعاها الدولة ويحتاج إليها الإنسان لعمارة الأرض وتنمية المجتمع وتحقيق الخير للجميع .