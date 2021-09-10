أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 10-9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
بيع شراء
دولار أمريكى 15.6444 15.7768
يورو 18.5214 18.6844
جنيــه إسترليـنى 21.6456 21.8350
دولار كنـدى 12.3388 12.4471
كرون دانمركى 2.4909 2.5123
كرون نرويجى 1.8041 1.8199
كرون ســويدى 1.8182 1.8344
فرنك سويسرى 17.0511 17.2029
100 ين يابانى 14.2390 14.3634
ريـــال سعـــودى 4.1711 4.2066
دينــار كويتى 51.9747 52.5192
درهم اماراتى 4.2587 4.2956
دولار اســـترالى 11.5503 11.6511
دينــار البحــرين 41.4971 41.8648
ريـــال عمـــانى 40.6327 40.9807
ريـــال قطــــرى 4.2451 4.2822
دينـار اردنـى 22.0344 22.2836
يوان صينى 2.4223 2.4458