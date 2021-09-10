أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 10-9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

بيع شراء

دولار أمريكى 15.6444 15.7768

يورو 18.5214 18.6844

جنيــه إسترليـنى 21.6456 21.8350

دولار كنـدى 12.3388 12.4471

كرون دانمركى 2.4909 2.5123

كرون نرويجى 1.8041 1.8199

كرون ســويدى 1.8182 1.8344

فرنك سويسرى 17.0511 17.2029

100 ين يابانى 14.2390 14.3634

ريـــال سعـــودى 4.1711 4.2066

دينــار كويتى 51.9747 52.5192

درهم اماراتى 4.2587 4.2956

دولار اســـترالى 11.5503 11.6511

دينــار البحــرين 41.4971 41.8648

ريـــال عمـــانى 40.6327 40.9807

ريـــال قطــــرى 4.2451 4.2822

دينـار اردنـى 22.0344 22.2836

يوان صينى 2.4223 2.4458