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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-9-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 10-9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

                     بيع                       شراء
دولار أمريكى 15.6444         15.7768
يورو          18.5214                   18.6844
جنيــه إسترليـنى 21.6456     21.8350
دولار كنـدى 12.3388          12.4471
كرون دانمركى 2.4909           2.5123
كرون نرويجى 1.8041           1.8199
كرون ســويدى 1.8182          1.8344
فرنك سويسرى 17.0511      17.2029
100 ين يابانى 14.2390      14.3634
ريـــال سعـــودى 4.1711       4.2066
دينــار كويتى 51.9747       52.5192
درهم اماراتى 4.2587         4.2956
دولار اســـترالى 11.5503  11.6511
دينــار البحــرين 41.4971   41.8648
ريـــال عمـــانى 40.6327   40.9807
ريـــال قطــــرى 4.2451     4.2822
دينـار اردنـى 22.0344     22.2836
يوان صينى 2.4223          2.4458

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة دولار أمريكي سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ريال سعودي درهم إماراتى ريـــال قطــــرى

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