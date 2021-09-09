بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ مطروح يضع حجر أساس معهد أزهري بواحة سيوة

معهد ازهرى جديد بواحة سيوة

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، حجر أساس المعهد الأزهرى للتعليم الأساسى (إبتدائي وإعدادي) بقرية أبو شروف بواحة سيوة.



تبلغ مساحة المعهد ٢٥٠٠ م٢ بتكلفة ١٥مليون جنيه وعلى بعد ٤٠كيلومتر غرب مدينة سيوة، ويتكون من دور أرضي وطابقين يضم ١٨ فصلا واستراحة بالإضافة إلى مقترح اقامة ملعب خماسي، بدعم وتمويل من مشيخة الأزهر الشريف.

رافق محافظ مطروح خلال وضع حجر أساس المعهد الأزهرى بأبو شروف، كلا من النائبة فتحية السنوسى عضو مجلس النواب والشيخ عبد العظيم سالم مدير الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والعميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ الواحة ومديري الأجهزة التنفيذية.

كما تفقد محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة مدرسة مشندت للتعليم الأساسي بإجمالى ١١ فصلا جديدا والجاري تنفيذها حاليا من خلال هيئة الأبنية التعليمية بمطروح في اطار تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى المبنى القديم ليلائم الشكل الجمالي والحضارى للمدرسة واستقبالها للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد كذلك الإسراع في إنشاء عدد فصول ثانوى لأبناء القرية والقرى والمناطق المحيطة، للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم بدلا من السفر إلى المدرسة الثانوى بسيوة على بعد ٢٣ كيلو متر غرب سيوة.

IMG-20210909-WA0002