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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية جلدية: الفيلر يوفر نضارة للبشرة وتحسين الجلد

حقن الفيلر
حقن الفيلر

قالت الدكتورة  مريم متى أخصائية الجلدية والليزر، إن الفيلر يوفر نضارة للبشرة ومن الممكن أن يقوم الفيلر بتصحيح بعض المناطق ويمكن أن يستخدم في رسم عظام خد الوجه وضبط التجويفات والهالات أسفل العين وتحسين شكل الشفايف.

 

وأضافت مريم متى   في  حوارها  مع الإعلامية  أمينة شلباية في برنامج " في أيد أمينة"، المذاع على قناة “ صدى البلد 2 “، :” الرجل الذي يحقن فيلر يحتاج إلى إظهار عظام الوجه بشكل أكبر”.

 

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وتابعت مريم متى :"  الفيلر يعمل على تحسين  الجلد بشكل كبير لأنه يوفر نضارة للبشرة والوجه، ويتم التعرف على نتائج حقن الفيلر في الوجه بشكل  فوري ".

 

وأكملت مريم متى :" يتم استخدام  الفيلر من أجل ضبط عظام خد الوجه من أجل توفير شكل منحوت للوجه بعد حقن الفيلر، ونسبة حقن الفيلر تختلف من شخص لآخر وتختلف وفقا لسبب استخدام الفيلر".

الفيلر جلدية البشرة حقن الفيلر الليزر اخبار التوك شو

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