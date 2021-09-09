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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع مركز لعلاج الإدمان ضبطت داخله أقراص مخدرة بالغربية

تشميع مركز لعلاج
تشميع مركز لعلاج الإدمان ضبطت داخله أقراص مخدرة بالغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة على الفور برئاسة الدكتور حامد محمود ، مدير عام العلاج الحر ، بالمرور على مراكز العلاج النفسي وعلاج الإدمان بمحافظة الغربية

وتمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بمديريه الصحة  من غلق وتشميع أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بإحدى قري مركز طنطا وضبط كمية من الأدوية المخدرة والغير مسموح بتواجدها في مركز لعلاج الإدمان وتم عمل محضر تحريز وجاري استصدار قرار غلق لهذا المركز.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعد ورود معلومات عن مركز لعلاج الإدمان ، يزاول نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، أو بالمخالفة لأحكام القانون،  وأدوية مخدره ،  على الفور تم التأكد من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات ضدد مركز ا. ل. م.س لعلاج الإدمان بإحدي القري التابعة لمركز طنطا 
 وقد تم ضبط كمية من الأدوية المخدرة والغير مسموح وإحالة الموضوع الى النيابة لإتخاذ الازم .

تشميع مركز لعلاج الإدمان ضبطت داخله أقراص مخدرة بالغربية

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الغربية علاج الإدمان مركز طنطا الإدمان مديرية الصحة وزيرة الصحة

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