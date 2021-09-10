ضمن الاتجار بالبشر.. صحتكم في تنظيم أسرتكم تحارب زواج القاصرات ببني سويف

ختام مبادرة صحتكم في تنظيم أسرتكم ببني سويف

أختتمت الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره ببني سويف فاعليات اليوم الختامي لتدريب الشباب ورشة عمل تدريبية تحت عنوان " صحتكم في تنظيم أسرتكم، ولمدة 5 أيام بدءا من اليوم الأحد 5 وانتهت اليوم الخميس 9سبتمبر، وذلك بقاعة مؤتمرات الجامعة بمدينة بني سويف بحضور نجلاء الصاوي مقرر المجلس القومي للسكان ونرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف ومحمود طلب مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالمحافظة و"المدربين بشبكة تثقيف أقران مصر " ريهام محمود طالبة بكلية الطب و ممثلة شبكة تثقيف أقران مصر ببني سويف محمد عماد طالب بكلية العلاج الطبيعي ، الاء عيد عويس مثقفة أقران.



وقالت الاء عيد عويس في تصريح خاص" لصدي البلد " إن حملة "صحتكم في تنظيم أسرتكم " تهدف إلي رفع الوعي بضرورة تنظيم الأسرة ومناهضة زواج القاصرات، باعتباره نمطًا من أنماط الاتجار بالبشر واستغلال وانتهاك لحقوق الأطفال في الحياة الكريمة واسترقاقهم واستعبادهم، واعتبارهم سلعة تباع وتشتري، فضلا عن كونه يُعد من أسباب الزيادة السكانية.



وأضافت الاء :" لا يعتبر أسلوب تثقيف الأقران بالقضايا الصحية أو الصحة الإنجابية أسلوبا جديدا عالميا لكنه بات يحظى بانتشار متزايد مع وجود دراسات تؤكده كطريقة جيدة لإيصال المعلومات والتأثير بالأشخاص ولا سيما الشباب والمراهقين والنساء".



وأكدت الاء أن الهدف من التدريب زيادة وعي الشباب بثقافة الصحة الإنجابية وكذلك الاهتمام والتوعية بمشاكل السيدات كمشاكل تنظيم الأسرة وزواج الأطفال بحيث يكون كل متدرب سفيرا في مكانة والبيئة المحيطة به كمثقف صحي.

وأضافت أن المتدرب يتلقي التدريب وعليه أن يدرب 60 شخصا من أقرانه، سواء كان في القرية أو المدينة أو جهة الدراسة أو حتي أقاربه. وأشارت إلي أن التدريب يمتد لمدة 5 أيام من اليوم الأحد 5 الي الخميس 9 سبتمبر الجاري وبحضور 20 متدربا من البنين والبنات من جميع قري محافظة بني سويف تم اختيارهم بعناية من بين 100 متقدم للتدرب .

وأكدت أن مجموعة الأقران المحيطة بالشاب أو الشابة لديها تأثير قوي على طريقة تصرفه ، كما تعتبر مصداقية مثقفي الأقران ضمن الفئة المستهدفة قاعدة هامة يبنى على أساسها تثقيف الأقران بنجاح.

وأختتمت أن هدف التدريب هو تطوير مهارات المشاركين كمدربي مثقِّفي الأقران في مجال التثقيف الصحي عن الصحة الإنجابية والجنسية والمهارات الحياتية، وبناء قدراتهم لتطبيق جلسات تثقيفية لأقرانهم، إضافة لكيفية استخدام دليل مربي تثقيف الأقران.

وأضافت أن الورشة تطرَّقت للتعرف على مجموعة من المفاهيم والقيم مثل النوع الاجتماعي والعنف القائم عليه، المراهقة وتغيُّراتها ، تنظيم الأسرة، الزواج المبكر وخطورته علي المجتمع.



40c3ff75-d830-4064-ae85-708b06c26312