عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تضيف قناة تعليمية ثالثة لـ المعلمين وأولياء أمور

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة اضافت قناة تعليمية ثالثة تستهدف المعلمين و اولياء امور الطلاب من رياض الاطفال حتى 4 ابتدائي  ، لتدريب المعلمين والمشاركة مع اولياء الامور فيما يحدث في نظام التعليم الجديد.

 

وقال وزير التربية والتعليم : سيلاحظ الطلاب تطور في برامج قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 في العام الدراسي الجديد ، حيث تم الاستفادة من خبرة تشغيلها العام الدراسي الماضي.

 

ترددات قنوات مدرستنا التعليمية 

 

قناة مدرستنا 1 التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣  أفقي  /  معدل الترميز: ٢٧٥٠٠   /   معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
قناة مدرستنا 2 عن طريق : تردد: ١٢٢٠٦ .. الترميز: ٢٧٥٠٠ .. الاستقطاب: رأسي



روابط جميع المنصات الإلكترونية التي اتاحتها التعليم لطلاب المدارس



منصة بنك المعرفة المصري  https://www.ekb.eg/ar/home
منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp
منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"   https://study.ekb.eg/
منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين وتقديم الأبحاث   https://edmodo.org/
منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية   https://stream.moe.gov.eg
رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب  https://www.youtube.com/user/kafyvideoبوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري    https://lms.ekb.eg/

بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم  http://elearning1.moe.gov.eg/

التربية والتعليم قناة تعليمية المعلمين و اولياء امور الطلاب قنوات مدرستنا التعليمية

ترشيحاتنا

لهذا السبب .. طبيب ينصح أسرة بالنوم في المطبخ

جهاز يكشف عن الإصابة بكورونا من خلال العرق.. فيديو

سعر الذهب اليوم الجمعة 10-9-2021

آداب الاستئذان .. توجيهات الإسلام لصون الحرمات وحفظ الخصوصية

عدنان حلبية يزف بشرى سارة لجماهير المصري بشأن المدير الفني الجديد

أمريكا.. إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إلينوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ