التعليم تضيف قناة تعليمية ثالثة لـ المعلمين وأولياء أمور

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة اضافت قناة تعليمية ثالثة تستهدف المعلمين و اولياء امور الطلاب من رياض الاطفال حتى 4 ابتدائي ، لتدريب المعلمين والمشاركة مع اولياء الامور فيما يحدث في نظام التعليم الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم : سيلاحظ الطلاب تطور في برامج قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 في العام الدراسي الجديد ، حيث تم الاستفادة من خبرة تشغيلها العام الدراسي الماضي.

ترددات قنوات مدرستنا التعليمية

قناة مدرستنا 1 التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

قناة مدرستنا 2 عن طريق : تردد: ١٢٢٠٦ .. الترميز: ٢٧٥٠٠ .. الاستقطاب: رأسي





روابط جميع المنصات الإلكترونية التي اتاحتها التعليم لطلاب المدارس





منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home

منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/

منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين وتقديم الأبحاث https://edmodo.org/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/user/kafyvideoبوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/

بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم http://elearning1.moe.gov.eg/