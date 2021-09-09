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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تتوقع انخفاضاً حاداً بـ إمدادات اللقاحات في إفريقيا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

حذر قادة منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن نقص اللقاحات في إفريقيا يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر وتتوقع التقديرات أن تحصل القارة على جرعات لقاح أقل بنسبة 25 في المائة مما كان متوقعاً جزئياً بسبب الدول الغنية التي تقدم جرعات معززة لمواطنيها.

وانتقد مدير منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي نفايات اللقاح، قائلاً: "تخلصت الولايات المتحدة وحدها منذ مارس الماضي، من ثلاث أضعاف اللقاحات التي تم تسليمها إلى أفريقيا خلال نفس الفترة عبر "كوفاكس".

وقال مويتي: "كل جرعة ثمينة، إذا أعطت الشركات والبلدان الأولوية للعدالة في اللقاحات، فسينتهي هذا الوباء سريعا".

وأضاف مويتي أنه من بين مليار جرعة لقاح وُعدت بها القارة من جانب الدول الغنية، تم تسليم 120 مليون فقط. وفي الوقت نفسه، يتم تطعيم حوالي 3 في المائة من القارة.

وقال مويتي: "من أجل قلب الموازين في نهاية المطاف ضد هذا الوباء، يجب أن الحد من انتقال العدوى من خلال تدابير الصحة العامة من خلال زيادة كبيرة في إمدادات اللقاحات".

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، دعوته للدول الغنية للتوقف عن تقديم جرعات ثالثة من لقاحات فيروس كورونا في الوقت الذي ينتظر فيه العالم جرعتها الأولى.

منظمة الصحة العالمية إفريقيا اللقاحات جرعات لقاح الصحة العالمية

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