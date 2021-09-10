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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الشيب المبكر للشعر وطرق التعامل معه

صدى البلد

إذا كان الشيب المبكر يسبب لك ازعاج وتبحث عن طرق لحل المشكلة 

إليك بعض الأخبار السارة من الممكن عكس وتقليل الشيب المبكر للشعر عن طريق علاجات منزلية بسيطة وفعالة ، كما قال لافلين كور ، الشريك المؤسس وأخصائي التغذية في دايت إنسايت.

 

شيب الشعر هو عنصر طبيعي في عملية الشيخوخة . تحتوي ملايين بصيلات الشعر الموجودة على بشرتك على صبغة تسمى الميلانين. مع تقدمك في العمر ، تبدأ بصيلات الشعر هذه في فقدان صبغتها الطبيعية ، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي وفقا لindianexpress 

 

اسباب ظهور شيب الشعر
نقص في النظام الغذائي

تم اكتشاف أن بعض العناصر الغذائية تلعب دورًا مهمًا في ظهور الشيب المبكر. على سبيل المثال ، كشفت الدراسات أن نقص الحديد والنحاس وفيتامين ب واليود واللوميجا٣ يسبب الشيب ، ولهذا يجب تضمينها في النظام الغذائي. من ناحية أخرى ، قد تساهم الأطعمة المعبأة أو غير المرغوب فيها أو المكررة أو المصنعة في زيادة الشيب. لذلك انتبه إلى طعامك لأن النظام الغذائي غير الصحيح يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا لشيب الشعر المبكر.

زيادة التوتر

يؤدي الإجهاد المتزايد إلى إطلاق مادة كيميائية تسمى Norepinephrine في الجريب. تؤثر هذه المادة الكيميائية على الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية مما يجعلها تتحول بسرعة إلى خلايا صبغية وتتحرك خارج بصيلات الشعر مما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي.

 

العوامل الرئيسية هي الإجهاد والنظام الغذائي ، لكنهما ليسا الوحيدين. يمكن أن يكون الشيب المبكر للشعر ناتجًا أيضًا عن عوامل أخرى مثل الوراثة أو الاختلالات الهرمونية أو حتى كأثر جانبي لحالات طبية معينة مثل الإمساك أو فقر الدم.

العلاجات

هناك العديد من التركيبات التي قد تساعد في تأخير ظهور الشيب. هنا بعض النصائح:

تحسين نظامك الغذائي

الحل الأول لكل مشكلة صحية - بما في ذلك الشيب المبكر للشعر - هو تصحيح نظامك الغذائي. هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تستهلكها لاستعادة شعرك الأسود اللامع. تشمل الأطعمة الغنية بالنحاس الكاجو والبطاطس والحمص واللوز والفطر وما إلى ذلك.

المكسرات هي ثاني أهم الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي. تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز وبذور اليقطين على كميات كبيرة من النحاس ، مما يحفز تكوين الميلانين ويؤدي إلى زيادة تصبغ شعرك.

"من المهم أيضًا تضمين المصادر الغذائية الغنية بفيتامين ب مثل اللبن الرائب ، والبانير ، والموز والجزر ، أو حتى عصير الخضار الذي تختاره سيساعد في تقليل الشعر الرمادي المبكر. إنها تعمل من خلال زيادة إمداد الجسم بالأكسجين ، مما يساعد على الحفاظ على خلاياك صحية ونشطة ، مما يؤدي إلى شعر قوي ومليء بالزيت .

 

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