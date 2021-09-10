ملابس غير لائقة .. جامعة ترسل إنذارا بالفصل لطالبة بسبب تنورة قصيرة

أرسلت جامعة نيوكاسيل البريطانية في شمال شرق إنجلترا رسالة تحذير و إنذار بالفصل لإحدى الطالبات و ذلك بعد إرتدائها ملابس غير لائقة أثناء تواجدها في الجامعة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، نقلا عن صحيفة "ميرور أون لاين"، فغن طالبة في السنة الأخيرة من كلية الطب في جامعة نيوكاسيل البريطانية، نشرت صورة لها و هي ترتدي فستانا على الركبة و علقت عليه " ملابس غير لائقة" .



كتبت الطالبة عبر حسابها على " تيوتر"، أن الجامعة أ سلت لها إنذارا بالفصل بعد إرتدائها ذلك الفستان في الجامعة معبرين عنه بأنه ملابس غير لائقة" و التنورة قصير لا تصلح لإرتدائها في الجامعة" .

علقت الشابة على الصورة و الغنذار قائلة " لا أدري ما هي العقلية التي تفكر بهذه الطريقة و نحن في عام2021 "، فإن هناك شئ خطأ حدث و لكن لا أدري ما هو" " .

جدير بالذكر أن الجامعة أرسلت إعتذارا للطالبة، و أكدت على أن إدارة الجامعة تحترة حرية المراه في الملبس، و تعتذؤ عن ذلك الإنذار .

