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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملابس غير لائقة .. جامعة ترسل إنذارا بالفصل لطالبة بسبب تنورة قصيرة

صدى البلد

أرسلت جامعة نيوكاسيل البريطانية في شمال شرق إنجلترا  رسالة تحذير و إنذار بالفصل لإحدى الطالبات و ذلك بعد إرتدائها ملابس غير لائقة أثناء تواجدها في الجامعة . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، نقلا عن صحيفة "ميرور أون لاين"، فغن طالبة في السنة الأخيرة من كلية الطب في جامعة نيوكاسيل البريطانية، نشرت صورة لها و هي ترتدي فستانا على الركبة و علقت عليه " ملابس غير لائقة" . 

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كتبت الطالبة عبر حسابها على " تيوتر"، أن الجامعة أ سلت لها إنذارا بالفصل بعد إرتدائها ذلك الفستان في الجامعة معبرين عنه بأنه ملابس غير لائقة" و التنورة قصير لا تصلح لإرتدائها في الجامعة" . 
علقت الشابة على الصورة و الغنذار قائلة " لا أدري ما هي العقلية التي تفكر بهذه الطريقة و نحن في عام2021 "، فإن هناك شئ خطأ حدث و لكن لا أدري ما هو" " . 
جدير بالذكر أن الجامعة أرسلت إعتذارا للطالبة، و أكدت على أن إدارة الجامعة تحترة حرية المراه في الملبس، و تعتذؤ عن ذلك الإنذار . 
 

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