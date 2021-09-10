عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندى رحمي: "ماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت علشان وفرتلها في الأكل"

صدى البلد

حلت الفنانة ندي رحمي، ضيفة علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل انقاص وزنها.

وقالت الفنانة ندي خلال حوارها بالبرنامج :" عملت عملية تكميم معدة خلال عام  2019،  ونجحت في فقدان 80 كليو جراما من وزني".

وأوضحت:"سعادتى في الحياة هى الأكل وفقدت ذلك بعد العملية ودخلت في حالة اكتئاب.. ولكن اكتشفت حياة أخرى وعرفت أمشى وألبس وفكرى تغير قبل العملية أكلت محشى وماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت علشان وفرتلها في الأكل".

وأشارت إلي أنها كانت تتعرض للتنمر قبل إجراء العملية، لافتة إلي أنها كانت تأتى لها رسائل تنمر خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، أقل ما يمكن أن تقوله عبر شاشة التليفزيون هو "أنت بتنامى على سرير عادى ومسلح.. بتلاقى مقاس هدومك فين"، مشددة على أنها متسامحة مع نفسها ولم تلتفت إلى هذه الرسائل السلبية.

من جانبها قالت والدة الفنانة ندى رحمى، سحر عبد الحميد، إنها كانت تعانى كثيراً خلال فترة العملية التي أجرتها ابنتها، وفترة الاكتئاب التي أصبتها عقب ذلك، لافتة إلى أنها دعمتها بقوة حتى تجاوزت هذه المرحلة.
 

انقاص وزن يحدث في مصر ام بي سي مصر شريف عامر الإعلامي شريف عامر

ترشيحاتنا

عقب رحيله بدون مقابل .. الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مروان محسن

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

نقابة الصيادلة تحذر المواطنين من شراء الأدوية عبر المواقع الإليكترونية

بايدن يفرض لقاح كورونا على نحو 80 مليون أمريكي

شيخ الأزهر ينعى رجل الأعمال محمود العربي

الأوفر برايس يرفع أسعار نيسان صني | تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ