ندى رحمي: "ماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت علشان وفرتلها في الأكل"

حلت الفنانة ندي رحمي، ضيفة علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل انقاص وزنها.

وقالت الفنانة ندي خلال حوارها بالبرنامج :" عملت عملية تكميم معدة خلال عام 2019، ونجحت في فقدان 80 كليو جراما من وزني".

وأوضحت:"سعادتى في الحياة هى الأكل وفقدت ذلك بعد العملية ودخلت في حالة اكتئاب.. ولكن اكتشفت حياة أخرى وعرفت أمشى وألبس وفكرى تغير قبل العملية أكلت محشى وماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت علشان وفرتلها في الأكل".



وأشارت إلي أنها كانت تتعرض للتنمر قبل إجراء العملية، لافتة إلي أنها كانت تأتى لها رسائل تنمر خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، أقل ما يمكن أن تقوله عبر شاشة التليفزيون هو "أنت بتنامى على سرير عادى ومسلح.. بتلاقى مقاس هدومك فين"، مشددة على أنها متسامحة مع نفسها ولم تلتفت إلى هذه الرسائل السلبية.

من جانبها قالت والدة الفنانة ندى رحمى، سحر عبد الحميد، إنها كانت تعانى كثيراً خلال فترة العملية التي أجرتها ابنتها، وفترة الاكتئاب التي أصبتها عقب ذلك، لافتة إلى أنها دعمتها بقوة حتى تجاوزت هذه المرحلة.

