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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..رسالة شكر من الأهلي لـ مروان محسن..أوناجم في قائمة الزمالك..المصري يكشف ملامح المدير الفني الجديد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 10-9-2021، نرصدها لكم فيما يلي:

 

فينجادا يكشف سر اختيار كيروش لقيادة المنتخب
 

كشف فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم عن سر اختيار كارلوس كيروش لـ قيادة المنتخب الأول خلفا لـ حسام البدري .

 

وأكد فينجادا في تصريحات لـ برنامج “ البلدوزر ” أن كيروش مدرب كبير ولديه خبرة لا يستهان بها في التدريب مشددا ان علاقته القوية به من أهم أسباب قبوله تدريب المنتخب الأول.

 

 

عقب رحيله بدون مقابل .. الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مروان محسن
 

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التي قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادي لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادي يترك له حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون حصول الأهلي على أي مقابل.

 

سيسية وأوناجم متواجدان.. الزمالك يرسل القائمة الأولى لاتحاد الكرة
 

حرص مسئولو  نادي الزمالك، على إرسال القائمة الأولى لفريق الكرة  إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.


وتضمنت قائمة الزمالك توضيح اللاعبين الذين رحلوا عن النادي على سبيل الإعارات أو البيع النهائي، حيث انتقل محمد عبدالسلام لنادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة وكريم بامبو بيع نهائي للبنك الأهلي وحميد أحداد بيع نهائي للرجاء المغربي وأسامة فيصل إعارة للبنك الأهلي.

 

وشهدت القائمة الأولي جميع لاعبي الفريق الأبيض بدون اللاعبين الذين رحلوا إعارات أو بيع نهائي.

 

الهداف التاريخي لـ أمريكا الجنوبية..ميسي يقود الأرجنتين لسحق بوليفيا بثلاثية
 

حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجوله العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس ايرس.

وأحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ثلاثية في مرمي بوليفيا حيث أنه أصبح الهداف التاريخي لـ امريكا الجنوبية متخطيا بيليه صاحب الـ 77 هدفا.

 

ميسي يبكي وسط الجماهير احتفالا بـ لقب كوبا أمريكا
 

اجهش ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الارجنتيني بالبكاء خلال احتفال المنتخب بـ لقب بطولة كوبا أمريكا والذي توج به الشهر الماضي .

 

عدنان حلبية يزف بشرى سارة لجماهير المصري بشأن المدير الفني الجديد
 

زف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن المدير الفني الجديد خلفا ل على ماهر.

 

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب
 

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق اللجنه الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عقب تعيين كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول

 

أخبار الرياضة اتحاد الكرة الزمالك الأهلى الاتحاد السكندري سيد عبد الحفيظ الاتحاد المصري خالد الغندور

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