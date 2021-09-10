عاجل
الصحة توضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا "الصحة" تعلن الفئات الممنوعة والأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا نشرة الفن.. تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وسبب اعتذار شركة إنتاج مسلسل درة للشعب الكويتي موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج السوبر الأفريقي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي والزمالك.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها.. ميسي عبر انستجرام احتفالا بـ لقب كوبا أمريكا: يوم لا ينسى اليوم.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#كوماندوز_الزمالك_قدها يتصدر تويتر استعدادا للسوبر الأفريقي لليد

فريق الزمالك لكره
فريق الزمالك لكره اليد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #كوماندوز_الزمالك_قدها، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك لتشجيع ودعم فريق كره اليد لنادي الزمالك قبل مباراة اليوم للسوبر الافريقي لليد مع النادي الأهلي.

 

وتصدر هاشتاج #كوماندوز_الزمالك_قدها، عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت رسائل الدعم والتشجيع من قبل جماهير الزمالك ودعم الفريق للفوز بالسوبر الافريقي لليد ضد النادي الأهلي، كالآتي:

 

  • يلا نعملها أنتوا الأفضل.
  • ثقتنا فيكوا، انتوا قدها.
  • يلا نعملها تاني.
  • هنكسب ان شاء الله يا اسطورة الزمالك.

 

 

وتتجه أنظار جماهير كرة اليد لـ متابعة مباراة فريقي الاهلي والزمالك في مباراة كاس السوبر الافريقي .

 

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

اختار الإسباني أوليفر روي المدير الفني للزمالك 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

 

بينما اختار طارق محروس المدير الفني للأهلي قائمة تضم 18 لاعبا، هم: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أنخيل هيرنانديز، أسامه الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبد العزيز إيهاب.

 

ومن المقرر أن يختار كل فريق 16 لاعبا في القائمة النهائية للمباراة من بين تلك الأسماء.

 

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل.

كرة اليد النادي الأهلي كوماندوز الزمالك قدها فريق كرة اليد نادي الزمالك سوبر الافريقي لليد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..رسالة شكر من الأهلي لـ مروان محسن..أوناجم في قائمة الزمالك..المصري يكشف ملامح المدير الفني الجديد

سجل حافل لـ الزمالك في السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء ..غدا

أيهما أفضل يوم الجمعة.. الصلاة على النبي أم قراءة القرآن؟

هاتف جوجل Pixel 5A 5G يحصل على الإصدار التجريبي الأخير من أندرويد 12

أحلام البسطاء أوامر.. أهالي قرى المنيا: حياة كريمة حققت أحلامنا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وتطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ