كوماندوز_الزمالك_قدها يتصدر تويتر استعدادا للسوبر الأفريقي لليد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #كوماندوز_الزمالك_قدها، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك لتشجيع ودعم فريق كره اليد لنادي الزمالك قبل مباراة اليوم للسوبر الافريقي لليد مع النادي الأهلي.

وتصدر هاشتاج #كوماندوز_الزمالك_قدها، عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت رسائل الدعم والتشجيع من قبل جماهير الزمالك ودعم الفريق للفوز بالسوبر الافريقي لليد ضد النادي الأهلي، كالآتي:

يلا نعملها أنتوا الأفضل.

ثقتنا فيكوا، انتوا قدها.

يلا نعملها تاني.

هنكسب ان شاء الله يا اسطورة الزمالك.

وتتجه أنظار جماهير كرة اليد لـ متابعة مباراة فريقي الاهلي والزمالك في مباراة كاس السوبر الافريقي .

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

اختار الإسباني أوليفر روي المدير الفني للزمالك 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

بينما اختار طارق محروس المدير الفني للأهلي قائمة تضم 18 لاعبا، هم: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أنخيل هيرنانديز، أسامه الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبد العزيز إيهاب.

ومن المقرر أن يختار كل فريق 16 لاعبا في القائمة النهائية للمباراة من بين تلك الأسماء.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل.