هرب بعدها لأسوان.. سقوط مجرم يسرق الشقق بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط لص تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وهرب إلي محافظة أسوان، إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد حيث تمكنوا من ضبطه، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرضه علي النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم مصطفي البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس يفيد ورود بلاغ من إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال عودتها لمسكنها اكتشفت وجود بعثره بمحتويات الشقة وسرقة ( شاشة تليفزيون – بعض الأجهزة الكهربائية – متعلقات شخصية - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) من داخلها .

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة أسوان ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق " ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، واتهمته بالسرقة . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.