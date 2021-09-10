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رئيس التحرير
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برلمان

أول تحرك برلماني بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس بإهانة ممرض ومحاولة إجباره بالسجود لكلبه.

 

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: عار على مهنة من أنبل المهن على مر التاريخ أن يكون فيها عنصرا بهذا الشكل، مشددا على ضرورة محاسبته على هذه الواقعة وكل ما ساعده.

 

ودعا زين الدين، نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم تجاه أحد أعضائها، وإعلان قرارها أمام الرأي العام، لاسيما وأن هذه الواقعة أثارت غضب وأشمئزاز كل المصريين.

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جدير بالذكر أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أعلنت إرسال الفيديو المنتشر على فيس بوك بتعذيب طبيب لممرض مسن وإجباره على السجود لكلب إلي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الطبيب غير المسؤول. 

 

وأكدت نقيب التمريض، أنه سيتم التصعيد لرئاسة الجمهورية حال عدم اتخاد اللازم ضد الطبيب. 

 

جدير بالذكر أن مواقع التواصل ضجت بتداول فيديو منذ أمس، وفيه يظهر طبيب وهو يجبر ممرضًا مسنًا في أحد مستشفيات جامعة عين شمس على السجود لكلبه، على مرأى من اثنين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه، فيما بدا الطبيب وكأنه يعاتب الممرض لأنه أهان كلبه، وبعدها يطلب منه السجود له. 

 

ورفض الممرض الإذعان  لما طلبه منه الطبيب، وفضل أن يعذب بالكهرباء لأنها أهون عليه من السجود لغير الله، إلا أن الطبيب استمر في إجباره على تنفيذ رغبته.

محمد عبد الله مجلس النواب جامعة عين شمس كلب نقابة الأطباء

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