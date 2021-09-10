برلمانية: لقاح كورونا يساهم فى الحد من انتشار العدوى

ثمنت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة المصرية بشأن توفير اللقاح لكل فئات الشعب المصري.

وأوضحت “ الألفى” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح إلا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين يعزفون عن أخذه”،مشيرة إلى أن لقاح كورونا يحقق أمران في غاية الأهمية أولها الحماية من العدوى وثانيها منع الإصابة بالإلتهاب الرئوي.

وناشدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جميع المواطنين بسرعة الذهاب لتلقي لقاح كورونا، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية واتباع سبل السلامة والحرص على التباعد الإجتماعي والإلتزام بالماسك الطبي لاسيما في أماكن التجمعات العامة، مشددة على أهمية الحصول على اللقاح لاسيما في هذه المرحلة وذلك لتجنب الإصابة بالإلتهاب الرئوي، معقبة: "التطعيم يحمى من إصابة الرئة حال الإصابة بـ كورونا، وهيعمل أعراض بسيطة عامة خاصة بالإنفلونزا، كما أن التطعيم له أهمية كبرى وأمنة فى مساعدة الناس للعودة إلى حياتهم الطبيعية ".

جدير بالذكر أن أكدت وزارة الصحة والسكان، انه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا، غير المتوقعة، مضيفه انها هى طبيعية لرد فعل الجهاز المناعى للجسم وتتمثل فى ارتفاع فى درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل فى العضلات وتكسير فى العظام وهى أعراض تزول وحدها فى غضون يومين لا أكثر.

وأضافت الوزارة هناك فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا، وهم السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 18 عاما، لافتة الى أن الأبحاث السريرية لم تجر عليهم من قبل الشركات التى قامت بانتاجها، مشيرة الى ان هذه الفئات ستعتمد على مناعتهم فى مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 244793 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 413 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 291585 من ضمنهم 244793 حالة تم شفاؤها، و 16836 حالة وفاة.