عضو صحة النواب تكشف الفئات الممنوعة من تلقى لقاح كورونا.. وتحذر السيدات فى هذه الحالة

أكدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا تكاد تكون طفيفة للغاية، مشيرة إلى أن أهم هذه الاعراض تتمثل فى تكسير طفيف فى الجسم ، ارتفاع فى درجة الحرارة ، إلى جانب حدوث ضيق فى التنفس بدرجات بسيطة .

ونوهت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على ضرورة حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على لقاح “ سينوفارم” على وجه التحديد، مشيرة إلى أن ألطف من حيث الأعراض الجانبية ، كما أن تلك الفئات تحديدا لا تتحمل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة ، إلى جانب أن هناك بعض الأجسام قابلة لـ حدوث جلطات مفاجئة ، وفى هذه الحالة ينصح بأخذ مواد طبية مخصصة تزيد نسبة السيولة تحسبا لأى حالات طارئة مفاجئة.

وأوضحت عضو صحة النواب أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بوجه عام تستمر قرابة من 24 لـ 48 ساعة تقريبا، مؤكدة أن الألم موضع الحقن يستغرق يومين أو 3 ايام على الأقل ، معربة عن تمنيها من جميع المواطنين الإطمئنان بشأن لقاح كورونا، فليس هناك داع للقلف بشأنه، معقبة:" مرراكز اللقاح تعمل بجدية و تأخذ التاريخ الطبي للمريض ويقومون بالدور اللازم ".

وحذرت “ سعيد ” من تلقى الحوامل والمرضعات للقاح كورونا حفاظا على صحة الجنين فى المقام الأول، معقبة:" أي أم عايزة تجيب طفل خلال سنة تمنع منعا باتا من تلقي اللقاح ، وحال وجود أمراض مناعية تمنع من أخذ اللقاح أيضا ، و لو حد ماشي على علاج مستديم أو منتظم يخبر المسؤلين فى مراكز اللقاح بذلك منعا لحدوث أي تضاربات ، مع إيلاء أهمية كبرى للسيدات التى ترغب فى الإنجاب خلال عام ".

جدير بالذكر أن أكدت وزارة الصحة والسكان، انه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا، غير المتوقعة، مضيفه انها هى طبيعية لرد فعل الجهاز المناعى للجسم وتتمثل فى ارتفاع فى درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل فى العضلات وتكسير فى العظام وهى أعراض تزول وحدها فى غضون يومين لا أكثر.

وأضافت الوزارة هناك فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا، وهم السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 18 عاما، لافتة الى أن الأبحاث السريرية لم تجر عليهم من قبل الشركات التى قامت بانتاجها، مشيرة الى ان هذه الفئات ستعتمد على مناعتهم فى مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 731 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 244793 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 413 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 291585 من ضمنهم 244793 حالة تم شفاؤها، و 16836 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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