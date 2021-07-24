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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ أمراض النساء يكشف التصرف السليم عند إصابة المرأة الحامل بـ كورونا.. شاهد

اصابة سيدة حامل بكورونا
اصابة سيدة حامل بكورونا ..

قال الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، إنه لابد أن تتصرف المرأة الحامل تصرف صحيح  حال ثبت إصابتها بفيروس كورونا، فيجب عليها أن تتوجه مباشرة إلى طبيب متخصص ولا تجعل الصدمة توقفها عن التصرف السليم.

وأضاف  أستاذ أمراض النساء  والولادة بالقصر العيني خلال حواره فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن المرأة الحاملة المُصابة بفيروس كورونا لا يجب أن تتعرض لأى أشعة مقطعية نهائيا، وذلك تجنبا لإًابة طفلها بتشوهات.

وأشار أستاذ أمراض النساء  والولادة بالقصر العيني، إلى أن هناك بعض الأدوية المستخدمة ببرتوكول علاج كورونا لا يجب استخدامها للمرأة الحامل المصابة بكورونا، وعند تناولها تلك الأدوية على ىسبيل الخطأ، فهنا طفلها هو من يدفع ثمن هذا الخطأ الشائع، فيجب أن تحكم عقلها عند معرفة إصابتها بفيروس كورونا اللعين.

وأكد  أستاذ أمراض النساء أن  الطفل قد ينتقل له فيروس كورونا عن طريق الأم والمشيمة، موضحا أن معظم التحاليل والأدوية المخصصة للحامل مسموح بها للمرأة الحامل المصابة بكورونا.

وتابع أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، أن المرأة الحامل المصابة بفيروس كورونا بحاجة لمستشفى مخصص للولادة وبحاجة لتعقيم مخصوص ولبس واق معين، مؤكدا أن أدوية الكورونا تؤثر على الجنين فضلًا عن أن متابعة السيدة الحامل مع الطبيب وخروجها من منزلها مرات عدة يجعل فرصة تعرضها للإصابة كبيرة، ويشكل خطورة شديدة عليها.

أستاذ أمراض النساء فيروس كورونا علاج كورونا القصر العينى المرأة الحامل

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