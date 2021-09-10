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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 11 رأس ماشيه و33 خروفا في حريق منزل بالمنيا

حريق بمنزل امتد إلى
حريق بمنزل امتد إلى 3 حظائر بالمنيا

شب حريق بمنزل امتد إلى 3 حظائر بإحدى العزب بمركز المنيا مما أسفر  عن نفوق 11 رأس ماشيه و33 خروف دون إصابات بشريه تم التحفظ على موقع الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإندلاع حريق بأحد منازل عزبة صلاح الدين، المجاروه للطريق الدائري بغرب مركز المنيا وتتبع الوحدة المحلية لقرية البرجاية، نتج عنه نقوق 11 رأس ماشية "جاموس"، و33 خروف، دون إصابات أو أضرار بشرية.
انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا للإشراف علي جهود إخماد الحريق الذي طال 3 حظائر ملحقة بمنازل متجاوره.
وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، أن سبب اندلاع الحريق، تتطاير ألسنة نيران من فرن بلدي أثناء إعداد الخبز "البتاو"، داخل أحد المنازل الريفية في العزبة، وبسبب وجود عشب جاف "بوص".

انتشر الحريق بالمنزل ثم أمتدت ألسنة النيران إلي أطراف المنزل ومن ثم لـ3 حظائر لتربية المواشي ونتج عن ذلك نفوق 11 رأس ماشية "جاموس"، و33 "خروف".    

تم التحفظ علي مكان الحريق لحين إخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوبه، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنطقة تحسبا لحدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلي اشتعال الحريق مرة أخري، وجري إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف وقررت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات وحصر التلفيات.
 

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